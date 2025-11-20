川普簽艾普斯坦檔案強制公開案 司法部30天內公布

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天晚間宣布，他已簽署一項法案，要求他的政府公布關於已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的文件。司法部長邦迪證實，司法部將在30天內公布檔案。

法新社報導，川普先前曾反對這項立法，但在法案看似將在國會獲得通過後，他的態度出現轉變。他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，他「剛剛簽署將公布艾普斯坦檔案的法案」。

在國會以幾乎一致的投票結果，強制川普政府公開艾普斯坦相關文件後，司法部長邦迪（Pam Bondi）今天表示，司法部將在30天內公開調查已故性犯罪者艾普斯坦的相關檔案。

路透社報導，這些資料可能會揭露更多艾普斯坦的相關活動。他在2008年因遭控招攬未成年人賣淫而遭定罪前，曾與川普和其他知名人物交往甚密。這起醜聞困擾川普數個月，部分原因是他曾向支持者宣揚關於艾普斯坦的陰謀論。

許多票投川普的選民認為，他的政府掩蓋了艾普斯坦與權勢人物的關係，並隱瞞與他死亡有關的細節。艾普斯坦於2019年面臨聯邦性販運指控時，在曼哈頓一所監獄中死亡，遭裁定是自縊身亡。

邦迪在記者會上證實，司法部將根據共和黨控制的聯邦眾議院與參議院昨天通過的立法，在30天內公布艾普斯坦相關文件。

她說：「我們將繼續遵守法律，並鼓勵最大限度的透明化。」

但這次公布的內容可能並不全面，因為國會通過的法案允許司法部保留關於艾普斯坦受害者的個人資訊，以及可能危及當前調查的資料。川普上週命令司法部調查曾與艾普斯坦有聯繫的多名民主黨人物，因此官員可能決定不公布與那些人有關的任何資訊。

司法部在拒絕對外公開其他資訊時，經常以需要保護正在進行的調查作為理由。法院今年稍早也駁回司法部提出的請求，即要求公開調查艾普斯坦與前同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的大陪審團審理程序記錄。（編譯：張曉雯）1141120

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。