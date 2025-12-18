川普簽行政命令放寬大麻管制 強調自己絕不會嘗試

美國總統川普簽署行政命令，放寬聯邦政府對大麻的管制。路透社



美國總統川普週四（12/18）簽署行政命令，放寬聯邦政府對大麻的管制，指示司法部盡速將大麻分類為危害性較低的藥物。不過川普也強調，自己絕不會嘗試使用。

川普週四在白宮簽署行政命令，放寬聯邦政府對大麻管制。他說：「很多人求我這麼做，那些人過去數十年承受極大痛苦。」

根據此行政命令，司法部將盡速調整大麻分類，從目前和海洛因及迷幻藥等並列的第一類，改為類似常見止痛藥、K他命及某些合成代謝類固醇的第三類管制藥物。

川普強調，大麻在聯邦層級仍屬於非法管制藥物，且各州仍有不同的管制法律。本身菸酒不沾的他還說，自己無意嘗試：「我不想用。我不會使用大麻。但很多人想要，很多人需要。」

大麻在美國是最被普遍使用的非法藥物。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），每5個美國人中就有1人每年都會使用大麻，過往已有數以百萬計美國人因持有大麻遭到逮捕。

華府資深官員向媒體表示，放寬大麻管制的主要用意是加強大麻和相關產品的醫學研究，以了解風險及潛在的治療價值，重新分類管控不代表會讓大麻合法化。

共和黨向來反對放寬大麻管制。10多位共和黨籍聯邦參眾議員週四連署致函川普，籲請他勿簽署這項行政命令。該信件寫著：「將大麻歸類為第三級管制藥物將會對美國孩童們釋出錯誤訊息、鼓勵毒販，並讓我們的交通道路更加危險。」

民主黨人則是支持放寬對大麻的管制。美國前總統拜登執政期間，便對因持有大麻遭捕定罪者實施大範圍特赦，並要求相關單位重新檢視大麻的分類管控。

目前美國各州對大麻的管控不一。部分州將使用或持有大麻列為非法。加州則是於1996年起率先允許醫療用大麻，且在過去3年來一直朝向放寬管制發展。

