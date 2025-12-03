川普簽訂《台灣保證實施法案》 徐佳青：台灣外交不必再受「緊箍咒」

記者盧素梅／台北報導

僑委會委員長徐佳青。（圖／資料照）

美國總統川普於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），解除目前台美外交的限制。對此，僑委會委員長徐佳青今（3）日指出，過去受限於沒有邦交關係，台灣內閣官員之上的，都沒有機會去訪問到華府，《台灣保證實施法案》通過後，可以比照正式邦交國家，把這個限制已經會掉，未來表示美國聯邦政府不必受這個緊箍咒了；意義就是官方現在開始可以對台灣進行準外交關係。

川普2日正式簽署《台灣保證實施法案》，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府表達誠摯歡迎與感謝。

徐佳青接受網路節目Yahoo TV《齊有此理》專訪中午播出，對於《台灣保證實施法案》正式實施，她表示，這個意義很大，因為台灣在1970年代退出聯合國，之後美國就在1977年和台灣結束邦交關係，台灣內閣官員之上的，都沒有機會去訪問到華府。

徐佳青指出，《台灣保證實施法案》通過後，可以比照正式邦交國家，把這個限制已經會掉，未來表示美國聯邦政府不必受這個緊箍咒了。她強調，在美國眾議院參議院通過這個保證法，意義就是官方現在開始可以對台灣進行準外交關係，這個準外交關係對中國當然非常刺激。

至於是否變成示範，其他國家起而效尤？徐佳青指出，美國參眾兩院做出這個法條，最重要的是川普昨天正式簽署，就是開始實施，而生效後一定會為全球帶來一個效應，「大家會說，美國都不限制，那我們在限制什麼？我想大家一定會跟著民主聯盟的機制，開始往前推進。」

徐佳青也提及，這兩天距離太平洋很遠的歐洲，德國，英國分別都說，不准台灣海峽被片面的以暴力五力地破壞現狀，還說，「如果台灣有事，就是德國有事；台灣有事，就是英國有事」大家都紛紛聲援。

