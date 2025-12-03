川普簽《台灣保證實施法案》 卓榮泰感謝僑社私下遊說

行政院長卓榮泰。資料照片行政院提供



美國總統川普正式簽署《台灣保證實施法案》，行政院長卓榮泰今(12/3)日表示，《台灣保證實施法案》能正式簽署，一方面是基於地緣政治及國際情勢，還有中國對外軍事野心、霸權主義的囂張，但很多部分是在美國的僑社私下做了很多遊說的工作，他表達深深感謝，因為在海外的台僑台商，總是在當地各個領域、各個階層中盡了相當大的力量。

卓榮泰今日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，他指出，川普總統簽署《台灣保證實施法案》，讓未來每5年要檢討一次雙方高級人員往來的各種指引，這個是促進雙方關係完整正常化很重要的一環，同時會基於加強溝通、合作，讓雙方在各領域中都能成為全球合作模範關係的建立，這個非常重要。不僅是台美之間雙邊的關係，也希望跟其他民主理念相近的國家建立實質上的關係。

卓榮泰表示，海外的台僑、台商總是在當地各個領域、各個階層中盡相當大的力量，並願意給予民眾溫暖，在國家有需要的時候，如花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流、南部遭遇水患時提供協助，也讓人深深感動。

