川普簽《台灣保證實施法案》！國台辦又不爽

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普週二（2日）正式簽署《台灣保證實施法案》(Taiwan Assurance Implementation Act)，要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，打破台美斷交以來，美國外交、軍事官員與台灣官員互動的種種紅線，強化美台關係。中國國台辦稍早又表示不滿，反批美國粗暴干涉中國內政。

根據白宮官網發布消息，川普週二簽署H.R. 1512號法案，《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）正式生效，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並永久延長現行要求。依照內容，需至少每五年須提出一次評估報告，並提出計畫以解除目前仍存的限制。

《台灣保證實施法》在今年5月經眾議院通過，並在11月18日經美國聯邦參議院無異議通過，送交川普簽字。

中國國台辦發言人張晗3日上午在例行記者會上表示，中方堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，立場也是一貫的、明確的。

張晗聲稱，美方所謂的法案，「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

最後張晗再度恐嚇稱，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。

