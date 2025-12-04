中華民國外交部發言台（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國外交部YouTube）





美國總統川普日前簽署《台灣保證落實法案》，引發中國強烈不滿，國台辦痛批美方「粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，和中美三個聯合公報規定的精神」。對此，外交部今(4)日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

廣告 廣告

外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

更多新聞推薦

● 川普簽《台灣保證實施法案》國台辦批干涉中國內政 外交部嚴正駁斥