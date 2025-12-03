川普簽「台灣保證實施法案」 國民黨：祝福
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普日前正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院檢視並逐步解除對台交往限制，象徵台美官方互動將邁向更正常化階段。對此，國民黨發言人牛煦庭今（3）日表示，有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講就是利多，國民黨在這一點上會大方給予祝福。
美國國會先前以單獨審議方式通過台灣保證實施法案，要求國務院定期更新對台交往準則，以解除自1979年美國與中華民國斷交後所設下的「紅線」。白宮資訊顯示，川普已於本月2日簽署成法，使其正式生效，突顯美國行政與立法部門對深化台美關係的跨黨派支持。
對此，牛煦庭在中常會後受訪表示，就他了解，法案的內容大體上是宣示性的條文比較多，牽涉實質利益的部分比較少，但任何有助於中華民國國家利益的法案通過，國民黨都盡表歡迎。
牛煦庭說，美國是非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為，任何的交流互訪，只要有助於區域局勢的和平跟穩定、有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講就是利多，國民黨在這一點上會大方給予祝福。
