川普簽《台灣保證實施法案》惹中國跳腳 外交部：無權干預

美國總統川普於美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》，中國外交部與國台辦聲稱美方「粗暴干涉中國內政」、「台灣問題為中美關係第一條不可逾越的紅線」。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（4日）指出，中華民國為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定。

美國總統川普正式簽署《台灣保證落實法案》，目的在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討對台交往準則，以確保台美關係的穩健發展。不過此舉卻引發中國外交部及國台辦不滿，接連稱「粗暴干涉中國內政」、「台灣問題為中美關係第一條不可逾越的紅線」。

對此，我國外交部發言人蕭光偉今（4日）於例行記者會上重申，中華民國為主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前的台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，「對中方的相關說法予以嚴正駁斥」。

蕭光偉指出，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流，更不應以粗暴言論進行恐嚇，此行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露中國「麻煩製造者」的本性。蕭光偉強調，外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。





