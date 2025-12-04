川普簽《台灣保證實施法案》讓中國跳腳 外交部：暴露麻煩製造者本性
記者劉秀敏／台北報導
美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則，研擬解除美台交往之間的限制，中國國台辦、外交部則接連開嗆，聲稱美方粗暴干涉中國內政、台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線等。對此，外交部發言人蕭光偉今（4）日強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。
對於中國外交部及國台辦發言人於12月3日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。
蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。
蕭光偉呼籲，國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。
中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家
中國外交官嗆高市早苗「斬首」 外交部：戰狼言行只會傷害自己國家形象
董軍要求美方謹言慎行、反對台獨 外交部回應了：凸顯其傲慢與霸權心態
國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國！外交部：盼持續深化交流合作
