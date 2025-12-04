川普簽「台灣保證落實法案」引中共跳腳 外交部嗆：暴露麻煩製造者本性

針對美方簽署「台灣保證法案引中共跳腳，外交部今天（4日）反嗆，中方行徑暴露出其「麻煩製造者」的本性。（資料照片／陳凱貞攝）

美國總統川普2日正式簽署《台灣保證落實法案》，象徵美台關係的一大進展，引起中共跳腳。中國外交部和國台辦日前接連嗆聲，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則。對此，外交部今天（4日）反擊，中國無權干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中方行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

川普日前正式簽署《台灣保證落實法案》，引發中方強烈不滿，中國外交部和國台辦不滿接連嗆聲，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，更向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方堅決反對美國同「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來。

針對中方就台美關係及我國主權發表的不實言論，外交部今天反擊，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。

外交部批評，中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部也呼籲，請國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。



