川普籌備和平委員會恐成「影子聯合國」 歐洲盟友卻步

美國總統川普(Donald Trump)擬將原本為加薩停火而設立的「加薩和平委員會」(Gaza Board of Peace)擴大為一個全球性和平機構。政治媒體Politico今天(22日)報導，隨著該委員會運作細節逐漸明朗，一些原本預定參與的歐洲主要盟友開始感到憂心。質疑者指出，該委員會章程中並未直接提及加薩，反而賦予其解決各項全球衝突的廣泛授權，令部分人士擔心此舉恐等同於打造一個「影子聯合國」。

Politico報導，歐洲領袖曾迅速讚揚川普宣布的中東和平協議，但如今，他們已不那麼確定是否還想與這項協議扯上任何關係。

川普邀請俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)入會的決定尤其令美國的歐洲傳統盟友感到不安；此外，川普規定若要成為永久會員必須繳納會費10億美元，形成另一項政治障礙。

Politoco指出，這些條件讓部分歐洲領袖難以接受，就連與白宮關係友好的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)與波蘭總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)也心存疑慮。與此同時，川普試圖取得格陵蘭的行動正加深他與歐洲之間的裂痕。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在社群平台X發文，總結了批評者的普遍心情：「我們不會讓任何人把我們當成棋子。」

歐洲多國對和平委員會的提議反應驚愕，使美、歐因格陵蘭主權之爭而引發的裂痕進一步擴大。

義大利媒體報導指出，儘管梅洛尼與川普的關係密切，但這位義大利總理正考慮拒絕加入加薩和平委員會。梅洛尼21日表示，她仍需要更多時間評估。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)近期對直接批評川普一直相當謹慎，現在看來，他似乎也開始對這個構想有所保留。

施凱爾在下議院針對格陵蘭議題發表談話時表示，他「絕不會讓步」，這是他至今對川普最強烈的反駁。儘管他當時談論的是格陵蘭議題，這番言論仍暗示倫敦的立場正趨於強硬。

施凱爾的發言人表示，英國「仍在檢視相關條款」，並對普丁與白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)被邀請加入該委員會表達「關切」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則已明確拒絕入會邀請。法國總統府指出，該委員會章程「已超出加薩的框架」，並質疑此舉將削弱聯合國。

荷蘭方面也已拒絕參與；一名要求匿名的丹麥外交官則告訴Politoco，哥本哈根甚至未收到加入邀請。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)正評估是否參與，他在20日表示，「很難想像我們會和俄羅斯一起坐在同一個委員會裡」。

普丁可能扮演的角色也引發波蘭反彈。身為川普盟友的波蘭總統納夫羅茨基今天接受波蘭一個電視台專訪時表示：「如果我要和普丁以同樣形式列席，我會毫不猶豫地直接告訴他我的真實想法。」

不過，納夫羅茨基尚未做出正式決定。納夫羅茨基21日在與川普會面後表示，他已向川普說明，自己必須先取得內閣與國會批准才能承諾參與，而「川普完全理解這一點」。

德國方面對川普的邀請表示歡迎，但目前仍在觀望。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)也仍在評估選項，相關議題預計將於今天的歐盟理事會(Council of the EU)峰會中討論。(編輯：宋皖媛)