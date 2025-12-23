川普籲下台 馬杜洛反駁：管好美國而非委內瑞拉

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台將是「明智」之舉。馬杜洛反駁說，川普「最好」聚焦在國內問題上，而不是威脅委內瑞拉。

法新社報導，隨著華府對委內瑞拉的軍事行動與威脅與日俱增，委內瑞拉的重要盟國俄羅斯表態「全力支持」馬杜洛政府。

川普在佛羅里達州的寓所被媒體問到美方威脅目的是否在迫使馬杜洛執政12年後下台時說：「這取決於他，取決於他想怎麼做。我認為他那樣做會是明智之舉。」

不過他也說：「如果他打算行動，如果他採取強硬立場，這將是他最後一次能擺出強硬姿態。」

馬杜洛隨後反駁說，川普「最好」把心力放在國內問題上，而非威脅委內瑞拉。

馬杜洛在電視演說中表示：「川普總統最好把心力放在自己國家和世界。他最好專注於自己國家的經濟與社會問題，如果他管好自己國家事務，對世界也比較好。」

委內瑞拉和俄羅斯外交部長稍早通電話時抨擊美方行動，包括對疑似運毒船隻發動空襲，以及近期扣押兩艘油輪。美國官員昨天告訴法新社，美方追緝第3艘油輪。

俄羅斯聲明說，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和委內瑞拉外長希爾（Yvan Gil）通話時同意「在國際舞台上協調兩國行動，尤其是在聯合國」。

俄羅斯與中國支持委內瑞拉尋求聯合國安全理事會召開會議，討論所謂「美國持續的侵略行為」。

美軍自9月以來多次在加勒比海和東太平洋對疑似運毒船隻發動空襲，但未提供證據證明這些船隻運毒。根據家屬與多國政府說法，美方行動造成超過100人喪生，其中部分是漁民。

川普本月16日也宣布封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

川普宣稱委內瑞拉在馬杜洛治下利用石油收入資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺及綁架行為」。他也指控委內瑞拉「奪走我們所有石油」，顯然是指委內瑞拉石油產業的國有化，還說「我們要拿回來」。

委內瑞拉則擔心美國企圖推翻政權，並指責華府的「國際海盜行為」。

聯合國安理會將於明天召開會議，討論這場日益嚴重的危機。（編譯：盧映孜）1141223