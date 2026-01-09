川普籲中共參與軍備管制協議 緩解核武競賽風險

記者賴名倫／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國總統川普7日接受媒體專訪，表示雖然《新戰略武器裁減條約》（New START）將於2月5日到期，但仍可望與俄國簽署新版協議；他也公開喊話敦促中共當局加入這項協議，緩解擴增核武數量的軍備競賽危機。

川普在接受《紐約時報》專訪時，對美俄「新戰略武器裁減條約」議題樂觀表態，表示願在條約到期後與俄國當局磋商新協議，繼續維持雙方戰略核武部署數量限制；他同時也表明希望讓其他國家參與，還公開點名中共當局，強調其軍力擴張速度位居全球之冠，因此中共應當參與相關協議，降低軍備競賽危機。

報導指出，New START原先於2011年2月起生效，其明文規範美俄部署的戰略核彈頭上限不得超過1550枚，而陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機與彈道飛彈潛艦等「核武鐵三角」載具上限不得超過700。由於條約規定在2021年2月到期後僅可展延一次，而美國則於2021年在前總統拜登任內與俄國總統蒲亭協議，同意延長5年。因此各方也益發關切，在烏俄戰爭中損失慘重、高度仰賴戰略武器維持大國地位的蒲亭政權，是否願在條約到期後釋出善意，避免與美國展開新一輪軍備競賽。

報導還說，儘管蒲亭立場尚未平朗，但中共近年在加速擴張核武彈頭數量同時，仍堅稱美俄核武數量遠超其上，拒絕參與相關協議；因此其後續動向勢將繼續牽動美俄大國競爭與軍力平衡。

川普7日公開喊話，呼籲中共當局參與核武軍備管制協議，緩解大國衝突風險。圖為中共先前展出「東風-31」系列洲際彈道飛彈。（達志影像／路透社資料照片）