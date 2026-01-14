川普籲伊朗人民「接管國家機構」 預告援助即將到來：繼續抗議

美國總統川普發文聲援伊朗抗爭。(AP)

伊朗安全部隊血腥鎮壓示威造成大量死傷，隨著傷亡人數持續攀升，美國總統川普在社群平台宣布取消所有與伊朗官員的會面計畫，並向伊朗抗議者喊話「援助正在路上（HELP IS ON ITS WAY）」，呼籲抗爭持續。

面對伊朗當局持續血腥鎮壓示威，美國總統川普在社群平台發文呼籲伊朗抗議者「繼續抗爭，奪回你們的機構」，並嚴厲警告伊朗當局，要求示威者「記下兇手與施暴者的名字」，並聲稱這些人未來將付出「巨大代價」。他同時透露，「美國隨時準備好提供協助」，未來將不再與伊朗官員進行任何會談，直到示威者的無謂犧牲結束為止。

川普也在專訪中提到，援助形式多元，經濟援助也包含在內，「我們不希望看到伊朗正在發生的事情一再重演，如果他們只是要抗議，那是一回事，但當伊朗政府開始殺害成千上萬的人，現在又跟我說到絞刑，我們就看看那對他們來說會有什麼下場吧，不會有好結果的」。

川普聲援伊朗民眾。(翻攝自川普Truth Social)

川普的聲援讓國際社會高度戒備，伊朗最高領袖哈米尼隨即在社群平台反擊，將川普描繪成「當代法老」，並警告其將面臨暴君的下場。同時，隨著美國要求公民立即離開伊朗，外界猜測美國政府是否考慮對伊朗核設施或軍事據點發動精準空襲，以實踐「救兵已在路上」的承諾 。





