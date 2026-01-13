川普籲伊朗人繼續抗爭「援助即將到來」 美使館促公民儘速離境

川普13日連兩次表示，針對伊朗民眾的援助即將到來。（美聯社）



伊朗抗議活動不斷升級，伊朗人權組織13日表示，自去年12月底迄今已死亡超過2千人。美國總統川普同日呼籲伊朗民眾繼續抗爭，並且兩次向伊朗民眾喊話「援助即將到來」。

川普先是在真實社群上發文表示：「伊朗愛國者們，繼續抗議──奪回你們的政權！！！記住那些殺人犯和施暴者的名字。他們將付出沉重的代價。在無謂的殺戮停止之前，我已經取消了與伊朗官員的所有會面。援助即將到來。讓伊朗再次偉大（MIGA）！！！」

華爾街日報報導，川普在發文後，於底特律的一次演講中又說了一次將會援助伊朗民眾。他在參觀福特工廠後說道「讓伊朗再次偉大」，並稱伊朗局勢「非常脆弱」。

伊朗傷亡數字攀升 美伊雙方如何反應？

另一方面，美國虛擬駐伊朗大使館13日發出公告，呼籲在伊朗境內的美國公民儘快離境，警告稱：「伊朗各地抗議活動不斷升級，可能演變為暴力衝突引發各類抓捕和傷亡。目前，該國安保措施已加強、道路封閉、公共交通中斷，網路存取受到封鎖。伊朗政府已限制行動網路、固定電話和國家網路的使用。航空公司繼續限制或取消往返伊朗的航班，部分航空公司已暫停服務至1月16日週五。」

「美國公民應做好網路持續中斷的準備，規劃備用通訊方式。若執行上是安全的，考慮從伊朗陸路前往亞美尼亞或土耳其」，該機構強調「立即離開伊朗。請事先規劃離境方案，且不要依賴美國政府的協助。如果無法離開，請在住所內或其他安全的建築物內尋找安全地點。準備好食物、水、藥品和其他必需品。」

伊朗政府8日關閉網路連接並誓言嚴厲鎮壓抗議活動，隨後死亡人數迅速上升。總部設在美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）13日表示，自去年12月下旬抗議爆發以來，伊朗死亡人數已超過2,000人，包括1,850名抗議者以及135名伊朗安全部隊成員；目前被逮捕的人數已達1萬6,784人。

據一位阿拉伯外交官和一位歐洲高級官員透露，伊朗外交官一直在尋找重啟核子談判並說服美國不要打擊伊朗的方法。知情人士透露，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）提出了在瑞士與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）會面的想法，可能是在下週瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）之前。

