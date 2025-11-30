川普籲完全關閉委空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

（中央社佛州棕櫚灘/卡拉卡斯29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天升高施壓委內瑞拉，警告該國空域應被視為「全面關閉」；卡拉卡斯當局政府則斥川普這項警告為「殖民主義威脅」。

綜合法新社和路透社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」

川普沒有進一步詳細說明。

隨後，委內瑞拉外交部發布聲明表示：「委內瑞拉譴責並抨擊這一意在影響本國空域主權的殖民主義威脅，此舉對委內瑞拉人民構成又一次荒謬、非法且毫無正當性的侵略行為。」

聲明同時警告，空域受到干擾也將導致從美國遣返委內瑞拉移民的包機無法運作。

針對川普的宣言，曾於1998年和1999年指揮伊拉克北部禁航區的退役美國空軍中將德普圖拉（David Deptula）表示，這番話引發的疑問多於解答。他表示，端看關閉空域的目的，對委內瑞拉實施禁航區有可能需要大量資源和規劃。

德普圖拉表示：「魔鬼藏在細節裡。」

數天前，有鑒於緊張局勢升高，美國航空監管機關曾敦促各大航空公司在委國空域時應提高警覺，促使多家航空業者暫時停飛相關航線。

下午時分，航空動態追蹤網站FlightRadar24顯示，僅有少數飛機在委內瑞拉上空飛行。

川普政府持續對委內瑞拉施壓，並在加勒比海大規模部署軍事力量，包括出動美國海軍最大航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford）。

華府宣稱此舉目的是在打擊毒品走私，但卡拉卡斯當局堅稱美方最終目的是推翻現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權。

自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對超過20艘涉嫌走私毒品的船隻進行打擊行動，造成至少83人喪生。（編譯：蔡佳敏）1141130