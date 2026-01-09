川普籲核武管制協議 須納入中共

記者賴名倫／綜合報導

美國總統川普7日表示，儘管《新戰略武器裁減條約》（New START）即將於2月5日到期，但仍有望與俄國簽署新版協議；他也主張，任何新的軍備管制協議，皆須納入中共，以緩解核武競賽風險。

川普接受《紐約時報》專訪時表示，願在美俄New START到期後，與俄國當局磋商新協議，繼續維持雙方戰略核武部署數量限制；同時公開點名中共，強調其軍力擴張速度位居全球之冠，應當參與相關協議，降低軍備競賽危機。

報導指出，New START於2011年2月生效，為期10年，明文規範美俄部署的戰略核彈頭不得超過1550枚，而陸基洲際彈道飛彈、戰略轟炸機與彈道飛彈潛艦等「核武鐵三角」載具上限不得超過700。美俄2021年同意延長5年，如今即將屆滿。各方關切在烏俄戰爭中損失慘重、高度仰賴戰略武器維持大國地位的蒲亭政權，是否願在條約到期後釋出善意，避免與美展開新一輪軍備競賽。

報導說，中共近年加速擴張核武彈頭數量，卻堅稱遠不及美俄核武數量，拒絕參與相關協議，其後續動向將繼續牽動美俄大國競爭與軍力平衡。

川普點名中共應參與核武軍備管制協議。圖為中共展出「東風-31」飛彈。（達志影像／路透社資料照片）