川普籲高市避免激化爭端以維護貿易休戰 專家：中美關係為優先
美國總統川普（Donald Trump）25日與日本首相高市早苗通話時，要求日方避免進一步激化與大陸的爭端。消息人士透露，這是川普為維持與北京脆弱的貿易戰休戰協議所做的努力。
《路透社》27日報導，據知情人士透露，美國總統川普在25日與日本首相高市早苗通話時，要求其避免與大陸的爭端進一步升級，以維護與北京脆弱的貿易戰休戰協議。
高市早苗「台灣有事論」引發了近年來日本與北京最嚴重的外交爭端。據兩名要求匿名的日本政府消息人士透露，川普在25日與高市的電話會談中表示，他不希望看到任何進一步的升級。然而，其中一位消息人士指出，川普並未對高市提出具體要求，或顯示他並未呼應北京要求日方收回言論的立場。
日本內閣官房長官木原稔27日拒絕就此報導發表評論。東京的一些官員表示，川普可能為了追求與大陸達成貿易協議而削弱對台灣的支持。
上智大學美國政治學教授前嶋和弘表示，對川普來說，最重要的是中美關係，日本一直被視為管理中美關係的工具或籌碼。
川普與高市通話前剛與大陸國家主席習近平通話。川普未評論與習近平關於台灣的討論，而是強調世界兩大經濟體關係「極其牢固」，並正在努力完成一項全面的貿易協議。
白宮則在《路透社》提出質疑後發表一份署名川普的聲明表示：「美國與中國的關係非常好，這對我們親密的盟友日本來說也非常好。我們與日本、中國、南韓和許多其他國家簽署了出色的貿易協議，世界處於和平狀態。讓我們保持下去！」川普對中日日益升級的爭端保持沉默，這進一步加劇了東京的緊張情緒。
日本首相辦公室向《路透社》提供了其關於川普與高市通話的官方摘要，摘要稱兩位領導人討論了中美關係，但並未詳細說明。 《華爾街日報》稍早率先報導了川普要求高市降低與北京爭端的消息。
儘管美國駐東京大使表示美國支持日本應對大陸的「脅迫」，但日本執政黨的兩名資深議員向《路透社》表示，他們希望得到頭號安全盟友更堅定的支持。一位不願透露姓名的議員表示：「我們希望川普本人能發表演說。」他補充說，川普的公開沉默可能會被解讀為北京對日本施加更大壓力的默許。不過，一些分析家認為，川普更關注的是維護上個月與習近平就兩國貿易戰達成的脆弱休戰協議，以及在計劃於4月訪問北京之前避免衝突。
