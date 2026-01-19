川普粗暴豪取格陵蘭 美國優先變成美國霸權

即使丹麥和格陵蘭等地陸續發起「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，美國總統川普依舊強硬表示非拿下格陵蘭不可，同時宣布自2月起將對歐洲8國盟友祭出加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控格陵蘭，川普還嗆聲若未能「完全及徹底購買格陵蘭」達成協議，關稅將自6月份起將提高至25％，讓歐洲各國群起抗議。

面對川普的關稅懲罰，歐盟領袖預定22日將在布魯塞爾（Brussels）召開緊急峰會，討論因應方案，包括對價值930億歐元（約合新台幣3.4兆元）的美國進口商品課徵關稅，該方案在為期6個月的暫停期結束後，可能於2月6日自動生效。另外也可能採取「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），可限制美國企業參與公共採購、投資或銀行業務，或對服務貿易設限。

為何川普非拿下格陵蘭不可，從地緣戰略角度來看，格陵蘭位於北大西洋的戰略閘口，對北極航道控制具有高度戰略價值，加上川普認為歐洲各國過於軟弱，無法阻擋俄羅斯的軍事阻嚇；同時拿下格陵蘭除了讓美國領土大幅擴張，對川普個人而言，除了可以轉移美國近年經濟疲弱的，並實現讓美國再次偉大的帝國霸權勝利時刻。

然而這場跨大西洋聯盟的版圖與霸權危機，身為北約領頭羊的美國，以關稅手段強逼盟友割讓領土，若歐洲各國坐視不理，也就真的應驗了美國認為歐洲各國過於軟弱，因此格陵蘭的歸屬之爭，不但是強逼歐洲各國直面國力，同時在國際協議和談判中，歐洲各國還有多少話語權？或是未來都將淪為一切都是美國說了算。

格陵蘭目前是屬於丹麥王國的一個自治區，即使雙方政府與民眾及歐盟重要國家皆明確拒絕出售格陵蘭，丹麥亦為北大西洋公約組織成員，因此川普的強硬舉動，將動搖北約的集體防衛體系，並對美歐關係造成結構性衝擊。川普口中的美國優先演變成美國獨霸，格陵蘭主權之爭反應的不僅是川普的美國再次偉大的擘畫，更是歐洲各國是否能硬起來的展現。

雖然美國國內也有許多民眾對於川普的霸道做法不以為然，然而川普的美國優先的確也擄獲許多民眾的支持，這也是即使不斷挑戰美國憲法和法院判決的川普，在無法提出改善經濟的有效策略下，依然主打美國霸權的原因。

