川普紀錄片剪輯惹議 BBC總裁辭職

BBC總裁戴維，和新聞部高階主管圖內斯因紀錄片剪輯爭議雙雙請辭。

英國廣播公司BBC總裁戴維和新聞部一名高層主管今天辭職，原因是一部關於美國總統川普的紀錄片剪輯引發爭議。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，BBC總裁戴維和BBC News執行長圖內斯，因為一部關於川普的紀錄片而辭職。BBC報導，美國總統川普對他們辭職表示歡迎，川普提到那部因為他而備受爭議的紀錄片時說，「這對民主來說，真是太糟糕了。」

「每日電訊報」公布了一份遭到洩漏的BBC備忘錄，暗示BBC時事紀錄片電視節目「廣角鏡」製作的一部紀錄片，將川普演講的兩個部分剪輯在一起，使他看起來像是在明確鼓勵2021年1月國會山莊暴動。

BBC總裁戴維在聲明中坦承，確實犯了一些錯誤，作為總裁，「我必須承擔最終責任」。BBC News執行長圖內斯在另一份聲明中表示「責任在我」，她說辭職的決定很艱難。川普在社群平台發文說，BBC總裁戴維和他領導的團隊「非常不誠實」，他指責BBC試圖「干預總統選舉」。白宮新聞秘書李威特在日前發布的訪談中批評BBC是「百分之百假新聞」。