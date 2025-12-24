川普級戰艦威力強百倍？栗正傑揭海戰關鍵：恐被當靶

美國總統川普22日宣布，計劃打造新型川普級（Trump-class）戰鬥艦隊，並稱新款戰艦將比以往戰艦強100倍。對此，退役陸軍少將栗正傑直言，現在的海戰不是講究誰的船大，而是誰能發射的飛彈比較多、射程更遠，能先發現並擊毀敵方船隻，「造這麼大一艘戰艦，我覺得純粹是給人家當靶子」。

綜合外媒昨（23）日報導，川普22日在佛州棕櫚灘的海湖莊園宣布，將打造川普級戰艦的BBG（X）研發計畫，這些戰艦長達880英尺（約268公尺），排水量至少約35000噸，最高速度超過30節，此外，艦上將裝備核武與傳統飛彈，以及電磁砲、傳統5英寸艦炮、雷射武器等。不僅如此，川普級戰艦將在艦尾設有飛行甲板及機庫，大到足以容納「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機，以及任何未來有垂直起降（FVL）需求的軍機。按照生產計畫，會先造兩艘，首艦將命名為「挑戰」號（USS Defiant），首批將建10艘，艦隊最後的規模可能達20至25艘。

栗正傑今天在政論節目《新聞大白話》表示，川普級排水量3.5萬噸、擁有122具垂直發射系統，而大陸海軍現役的055型驅逐艦則有112具，雖然比川普級少，但如果搭配054A型飛彈護衛艦，數量就能超過川普級。現在的海戰不是講究誰的船大，而是誰能發射的飛彈比較多、射程更遠，誰能先發現並擊毀敵方船隻，這些才是致勝的關鍵，「造這麼大一艘戰艦，我覺得純粹是給人家當靶子」。

再來，針對川普級是否造得成，栗正傑接著說，美國近期才取消建造星座級巡防艦，而如果連20艘星座級都造不出來，怎麼能建造出20至25艘3.5萬噸級的川普級戰艦？「實在是難以想像」。

