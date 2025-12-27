川普級戰艦是現代版「大和號」？專家批面子工程、恐成活靶

美國總統川普22日宣布計畫建造2艘全新的「川普級」（Trump class）戰艦，號稱「將是速度最快的戰艦，威力更比歷來任何戰艦強大一百倍，成為世界歷史上最大的戰艦」。然而，這項構想面臨一個顯而易見的問題，即戰艦雖曾以巨型艦砲象徵海上力量，卻早已被航空母艦與配備長程飛彈的現代驅逐艦蓋過鋒芒。

CNBC指出，戰艦早已過時數十年。最後一艘戰艦建造於80多年前，美國海軍也在近30年前讓最後一批愛荷華級戰艦退役。國防專家指出，川普的願景與現代海戰現實之間仍存在明顯落差。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）資深研究員盧福偉（Bernard Loo）直言，這項提案與其說是出於實際作戰考量，不如說更像是一項面子工程，並將之比擬為日本二戰時期建造的「大和號」與「武藏號」。這兩艘超級戰艦雖為史上建過排水量最大的戰艦，卻尚未在戰場上發揮關鍵作用，便遭航空母艦艦載機擊沉。

盧福偉表示：「從歷史角度來看，我們過去對戰艦的看法一向是越大越好。若以一個非常外行的戰略觀點來看，尺寸確實很重要。」他進一步指出，「川普級戰艦」排水量超過3萬5千噸、全長超過268公尺，反而可能成為活靶。他說，這艘戰艦的「體型和象徵的價值，反而會成為一個可能對敵方更具誘惑力的目標」。

哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）則認為，川普可能被戰艦所代表的象徵性力量所吸引，因為在20世紀的大部分時間裡，戰艦都是海上火力最醒目的象徵。他指出，美國海軍曾在1980年代冷戰期間，為了對抗蘇聯而推動600艘艦隊擴張策略，並重新啟用愛荷華級戰艦，「這或許是總統認為美國最後一次擁有海上霸權的時代」。

無論是否被稱為戰艦，這類艦艇在實際運作上，基本上都將如同一艘大型驅逐艦。專家指出，即便川普級戰艦在技術上證明可行，成本仍將是決定性的障礙。盧福偉就提醒，美國武器發展計畫向來容易超出原定時程與預算。

克拉克估計，川普級戰艦的造價將是現役驅逐艦的兩到三倍，以每艘約27億美元的伯克級驅逐艦計算，新戰艦的成本可能高達80億美元以上。此外，人員編制與長期維護費用也將進一步加重原本就捉襟見肘的海軍預算。

盧福偉對此評價更為尖銳，直言這是一項戰略錯誤。他說：「至少就我而言，這是戰略傲慢。」

