川普級戰艦登場就成靶？中國嗆「更大更好打」 美軍內部也陷成本和生存性爭議
美國總統川普宣布打造以自己命名的「川普級」新型戰艦後，引發國際及美國內部的高度爭議。中國官媒和解放軍學者直言，該戰艦體型龐大、火力集中，反而更容易成為中國反艦飛彈和無人作戰系統的打擊目標。美國國內則對它的高昂造價、作戰生存性還有是否符合「分散作戰」趨勢的看法分歧。
美國《防務新聞》（Defense News）報導，美國總統川普（Donald Trump）將這款以自己的名字命名的新型軍艦稱為「新1代戰艦」，但中國方面則直言，這不過是1艘體型更大、也「更容易遭到攻擊」的目標，將暴露在中國日益壯大的反艦飛彈和無人系統火力之下。
2025年12月22日，川普在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）宣布，他已下令建造1款名為「川普級」（Trump class）的新型戰艦，數量可能達到20艘至25艘。
不過隔天，中國官媒《環球時報》刊登對海軍軍事研究員張軍社的專訪，指稱川普構想中的戰艦，將成為中國反艦武器的理想打擊目標，包括被稱為「航艦殺手」的東風-21D（DF-21D）彈道飛彈。
張軍社為解放軍海軍軍事學術研究所研究員。他指出，「川普級」戰艦的體型龐大，本身就更為脆弱，尤其在搭載大量彈藥的情況下，反而更容易被鎖定和摧毀。
針對川普的構想，也有分析人士認為，這項戰艦提案未必具備實際的可行性，更像是川普試圖喚醒美國造船工業的政治動作，因為美國在軍艦的建造速度及規模上，已明顯落後於中國。張軍社向《環球時報》表示：「是否能成功，還有待觀察。」《環球時報》是中國共產黨機關報《人民日報》指導下發行的小報型媒體。
川普的戰艦計畫似乎也引起俄羅斯的回應。根據俄羅斯《國際文傳電訊社》（Interfax）報導，在川普宣布後兩天，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的幕僚、俄羅斯海軍委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）在1場演說中表示，俄羅斯已開始研發「下1代」核動力彈道飛彈潛艦。
川普級戰艦被視為「黃金艦隊」核心
2025年12月30日，美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS）發布1份報告，指出這款新型戰艦的首艘造價可能高達150億美元（約4743億新台幣），首艦已暫定命名為「挑戰號」（USS Defiant），後續每艘造價約為100億美元（約3162億新台幣）。
在川普提出這項計畫後不久，通用動力（General Dynamics）巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works）總裁克魯（Charles F. Krugh）發表聲明表示，該船廠「已準備好全力支持海軍，參與這項重要的新造艦計畫的設計及建造」。
亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls）總裁兼執行長卡斯納（Chris Kastner）也表示：「我們為建造海軍最先進的水面作戰艦艇感到自豪，將與海軍並肩合作，持續擴充海軍艦隊的規模」。
在軍方高層中，最支持戰艦構想的，可能是美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）上將。1月14日，他在水面艦協會研討會（Surface Navy Association Symposium）上表示，他把「川普級」戰艦視為「黃金艦隊」（Golden Fleet）的核心，能在高度競爭的海上環境中，擔任火力支柱和制海關鍵，集結持久戰力並承受對手無法匹敵的打擊。
美海軍追趕中國的關鍵在造船廠產能
不過，考德爾同時坦言，美國海軍在追趕中國方面仍有很長的路要走，而關鍵在於造船廠是否能加快生產速度。他說：「目前的進度，沒有任何人感到滿意。我正與海軍部長費蘭（John Phelan）一起施壓，希望在2026年及以後加速交付。我想要更多船艦下水，而且要更快。」
考德爾指出，美國海軍目前的「戰力艦隊約為290艘」，平均每天約有100艘部署在全球各地。
這個數字，與五角大廈近日發布的2025年度《中國軍力報告》（China Military Power Report，CMPR 2025）形成鮮明對比。這份報告估計，中國目前服役中的水面艦艇及潛艦總數約為370艘。
在該研討會上，考德爾也對未來海戰提出嚴峻警告。他說：「讓我把話說清楚，下1場海上戰爭將會更快、更分散、更致命，也更不容犯錯。」他強調：「不會有後方、不會有安全區，也不會有『之後再想辦法』的空間。戰爭一開始的幾分鐘就將決定勝負，我們的責任就是從第1天起就準備好。」
海軍官員希望，新型戰艦的研發能扭轉未來戰略態勢，讓局勢重新對美國有利。
川普級戰艦恐面臨愛荷華級戰艦同樣問題
在2025年12月22日的宣布場合，川普盛讚這款戰艦「速度最快、體型最大、火力強大百倍」。他還宣稱，「川普級」戰艦將配備高能雷射、可搭載核彈頭的海射巡弋飛彈和極音速武器，但這些技術目前仍處於不同的研發階段。川普甚至提及電磁軌道砲，但美國海軍早在2021年便已放棄這項計畫。
雖然川普不斷強調「史上最大」，但初步規畫顯示，這款BBG(X)級戰艦的全長約256公尺至268公尺，寬約32公尺至35英尺，尺寸接近二戰時期的愛荷華級（Iowa-clas）戰艦。愛荷華級3號艦「密蘇里號」（USS Missouri，BB-63）的滿載排水量約為5萬8000噸，而川普級則預估為3萬5000噸以上。
值得注意的是，愛荷華級戰艦維護因為成本過高且過於脆弱，已於1990年代全數退役。分析人士指出，這些同樣的問題，正是「川普級」戰艦未來會面臨的最大疑慮。
川普級戰艦與1990年代「武庫艦」相似
另外，也有人注意到BBG(X)的設計圖與1990年代構想中的「武庫艦」（arsenal ship）相似，後者原本被設計為搭載多達500枚戰斧巡弋飛彈的浮動火力平台，但國會於1997年因為成本和生存性疑慮，而終止了這項計畫。批評者認為，當年讓武庫艦計畫流產的問題，最終也會讓川普級戰艦難以為繼。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問坎西安（Mark Cancian）於2025年12月23日撰文直言：「這艘船永遠不會出海。」
坎西安認為，這項計畫設計期長、單艦造價高達90億美元，且違背海軍目前強調分散火力的新作戰概念，「未來的政府，將在首艦下水前就取消這項計畫」。
不過，另1派觀點則較為正面。退役上將、海事戰略中心（Center for Maritime Strategy）院長佛戈（James Foggo）於1月6日受訪時表示：「總統關心你的軍種，永遠是件好事。」
佛戈指出，風險確實存在，「中國擁有非常先進的武器系統，海上任何目標都有風險」，但關鍵在於分散部署，而非集中兵力，一旦戰爭爆發，最愚蠢的事就是把所有力量集中在同1個地方。
川普級戰艦計畫可能重振美國造船業
美國造船產業的現況，也為這項計畫增添變數。1月7日，美國海軍部長費倫（John Phelan）接受福斯新聞訪問時坦言，美國造船業「一團亂」，長期「延誤且超出預算」。
然而，費倫也認為，「川普級」戰艦計畫可能成為美國重振造船產業的催化劑，並表示未來若有政府試圖全面否定川普政策，恐怕難以合理解釋取消此案的理由。
另外，國會研究處在報告中也列出多項「國會須處理的關鍵問題」，包括採購分析是否充分、是否為最具成本效益的選項，以及新技術是否能在2030年代成熟可用。
