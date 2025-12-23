「川普級」戰列艦正式公布 噸位遠超以往 專家：很懷疑造得出來

川普在海湖莊園公布「川普級」建造計畫。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 川普昨日（22）在自家的海湖莊園召開記者會，宣布此前心心念念的「戰列艦」建造計畫，將被命名為川普級（Trump class）。其若實現，將取代 1944 年的密蘇里號（USS Missouri BB-63）成為美國海軍最晚交付的戰列艦。對於這個反璞歸真的概念，川普表示「它們將有助於維持美國軍事霸權，振興美國造船業，並在全球各地激起美國敵人的恐懼」。

川普級首艦 USS Defiant 視覺渲染圖，搭配上川普最喜愛的中彈圖片。圖：翻攝自 X《johnny maga》

川普表示海軍將先購買兩艘，後再加購 10 艘，目標是總共購買 20 至 25 艘，建造預計於 2030 年開始，他更透露自己會參與設計，因其是個「注重美學的人」。國防部長海格塞斯（Peter Hegseth）、海軍部長費蘭（John Phelan）及國務卿魯比歐（Marco Rubio）也參與了記者會，會上強調新軍艦將配備尖端武器，包括高超音速武器、電磁砲、雷射，還會搭載核巡弋飛彈，首艦名為 USS Defiant。

川普級的預計武器配置。圖：翻攝自 X《Mike Schuler》

據《美國海軍學會新聞》（USNI News）表示，新作戰平台將是一艘排水量超過 35,000 噸的軍艦，吃水深度為 24 至 30 英尺。這比目前艦隊中最大的水面戰鬥艦——15,000 噸的朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦大兩倍以上，更遠遠超過主力阿利．伯克級（Arleigh Burke class）驅逐艦的 9,800 噸。

縱使川普內閣講的再有信心，也避不開此計畫充滿疑慮的事實。戰略暨國際研究中心（CSIS）智庫，國防與安全計畫高級顧問馬克．坎西安（Mark Cancian）表示，他很懷疑川普級造得出來，該艦龐大的體積將成為致命弱點，暴露於敵方反艦火力和無人機攻擊之下。事實上，反艦飛彈的誕生也是冷戰以來主要發展小型水面艦艇，作為護衛航空母艦之用的重要因素。儘管暫未有預算案出台，但他預測川普級造價恐將高達 100 億美元，是阿利．伯克級的五倍以上。

雖然英格爾斯造船廠和巴斯鐵工廠都表示會配合海軍計畫，但有鑑於美國造船產能每況愈下，又使新建造計畫充斥占用資源的疑慮，尤其是在提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦退役後，造船壓力將進一步增大。對此川普稱，要在造船廠投入機器人。

