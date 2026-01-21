川普累了？達沃斯演說四度將「格陵蘭」說成「冰島」。路透社



美國總統川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表演說時，四度將格陵蘭（Greenland）說成冰島（Iceland）。若加上前一天的口誤總計五次。

《今日美國報》、《紐約時報》報導，79歲的川普在演說中提到北大西洋公約組織（NATO）時說：「他們在冰島沒有站在我們這邊，這點我可以告訴你們。」

他接著又說：「我的意思是，我們股市昨天第一次下跌，就是因為冰島。所以冰島已經讓我們付出很多代價。但那點跌幅與之前的漲幅相比，只是小意思。」

廣告 廣告

北約盟友近期是因為川普想從丹麥手中奪取格陵蘭而感到不安，與冰島無關。不過在演說另一段，川普暗示歐洲領袖近來不太喜歡他，再次將格陵蘭說成冰島。

川普說：「我是在幫助歐洲、在幫助北約。但直到這幾天，在我告訴他們關於冰島的事情之前，他們還很喜歡我。」

對於川普將格陵蘭說成冰島，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在X平台上反駁，宣稱是把格陵蘭形容為「一塊冰」（a piece of ice）。

李威特回應一名記者的貼文時寫道：「沒有，他沒說錯。他的書面稿把格陵蘭稱為『一塊冰』，因為它就是一塊冰。你才是把事情搞混的人。」

事實上，川普在演講中確實曾提到：「我要求的只是一塊冰，寒冷又位處偏遠，但它在世界和平與全球防衛上能發揮關鍵作用。」

不過，川普在演講的其他時刻確實是說「冰島」，而不是「一塊冰」。

這已不是川普第一次混淆冰島與格陵蘭。在達沃斯演講前一天，川普在白宮向記者簡報時談及對歐洲8國加徵關稅時，同樣將格陵蘭誤稱冰島。

川普當時說：「舉例來說，冰島——如果不是關稅，他們根本不會跟我們談。」

不過，川普在世界經濟論壇演說中，談及最關鍵的一句話時，正確使用了格陵蘭一詞。

川普說：「我不必動武。我不想動武。我不會動武。美國要的只是一個叫做格陵蘭的地方。」他並呼籲立即就取得格陵蘭展開談判。

更多太報報導

美股狂噴！川普撤歐盟關稅、格陵蘭不動武 道瓊暴漲近600點

川普急踩煞車！撤回關稅且排除動武 與北約達成格陵蘭協議框架

北半球急凍！堪察加半島60年來最大暴雪 四層樓公寓「險遭大雪吞沒」宛如AI