川普終於拿到諾貝爾和平獎 是2025年得主馬查多送的

2025年諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，將自己的諾貝爾和平獎，送給美國總統川普，川普高興得立刻發文，感謝馬查多。

美國總統川普終於拿到了諾貝爾和平獎！但，這是2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多送給他的。馬查多表示，川普為世界和平所盡的努力，值得這面獎章，川普顯然對這份禮物非常高興，他決定把馬查多的諾貝爾和平獎章收下來。（葉柏毅報導）

2025年諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多，15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章，送給美國總統川普，川普拿到這面獎章後，非常高興，在他自己的社群平台「真實社群」發文感謝馬查多。一名白宮官員透露，川普打算保留這個禮物，也就是把它收下來。

有評論指出，現在委內瑞拉由臨時政府管理，川普並指派美國國務卿盧比歐，「監管」委內瑞拉，身為反對派的馬查多，當然希望能夠經由川普，取得政治影響力，乃至於委內瑞拉的政權，為了達成這個目標，把自己的諾貝爾和平獎獎章送出去，對馬查多來說，「算不了什麼」。

與馬查多會面的美國民主黨籍參議員墨菲表示，馬查多認為，委內瑞拉目前由臨時政府管理的情況，跟馬杜洛執政時期並無不同。馬查多顯然希望美國能讓委內瑞拉進行選舉，這樣她就有勝選的希望，但墨菲表示，他高度懷疑川普會願意這麼做，因為川普多次稱讚委國臨時總統羅德里格斯，認為她「很好打交道」。