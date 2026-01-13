川普終止民主黨執政16州80億美元綠能款 聯邦法官判違憲

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普最近宣布取消80億美元（約2528億元新台幣）的綠能撥款，衝擊許多民主黨執政州，不過美聯邦法官梅塔（Amit P. Mehta）在判決書指出川普違憲，且能源部應立即恢復7項總額為2760萬美元（約8.7億元新台幣）及其他項目的撥款。

美總統川普取消高達80億美元（約2528億元新台幣）綠能撥款影響16個州，法官判決稱川普違憲應立刻恢復。（圖／美聯社）

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，美國華盛頓特區的地方法官梅塔在這份長達17頁的判決書中表示，美能源部終止撥款的行為，已違反《憲法》第5修正案的「平等保護條款」（Equal Protection Clause）。梅塔說，川普取消撥款的行為，影響對象幾乎涵蓋2024年大選未支持川普的州，顯見這項取消行為有特定政治目的。

報導引述非營利機構NOTUS新聞網站說法，能源部的差別對待，共影響美國16個州，包含加利福尼亞州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、新罕布夏州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、奧勒岡州、佛蒙特州以及華盛頓州，這些州在2024年大選投票支持當時另1候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

美國能源部的此一決策主要針對民主黨主導的「藍州」的受資助方，而共和黨主導的「紅州」雖也有接受聯邦資金開展類似項目，但幾乎未受取消計畫影響，民主黨人也稱川普政府此舉是「政治性報復」。

梅塔提到，政府原定的能源目標以及取消藍州撥款之間，不存在合理的關聯，且被告方承認在被終止的7項撥款項目、未終止的紅州撥款之間，雙方差異只在「接受方的政治屬性」。先前能源部稱憲法第5修正案不適用於這筆聯邦資金撥款的論點，但法院駁回該說法，並強調「平等保護條款」涵蓋所有聯邦資金項目。

因此，美國能源部應立刻恢復當中的7項特定撥款，還有其他的能源撥款，不過政府仍可就梅塔的裁決，向更高級別的法院提出上訴。

