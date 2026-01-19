川普組加薩「和平委員會」！開價315億賣永久席位 加拿大：不會買

編譯張渝萍／綜合報導

為讓以色列哈瑪斯停火後續能持續運作，聯合國安理會去年11月背書成立國際機構「和平委員會」（Board of Peace）。如今美媒披露，美國總統川普提出了新草案，打算擔任該組織首任主席，並希望各國能支付10億美元（約315億元台幣）現金就能獲得永久席次。

Politico則報導指，加拿大總理卡尼稱已受川普邀請，但仍不清楚「永久會員費」用途為何；加拿大官員則表示，加拿大不會為取得永久席位付費，美國目前也未對他們要錢。另外，川普已提出執行董事會成員名單，然而這份名單卻讓以色列不開心，認為「違背以色列立場」。

廣告 廣告

美國總統川普提出「和平委員會」新草案，打算擔任該組織首任主席，並希望各國能支付10億美元（約315億元台幣）現金就能獲得永久席次。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

和平委員會是什麼？

「和平委員會」是川普提出、目的在終結以哈戰爭的20 點計畫之一，預期將暫時接管並監督加薩的治理。該委員會的具體架構仍不明朗，同時也將負責加薩的重建工作，目前仍持續向各方發出成員邀請。

CNBC報導指，根據先前媒體披露的內容，川普的草案中，他預計將擔任和平委員會的首任主席，並由他決定邀請哪些國家成為成員，雖決策採多數決，但主席擁有最終核准權。

川普的永久席位會費要拿怎麼用？

報導指，會員國在委員會的任期為3年，但若在章程生效後的第一年內支付10 億美元現金，即可取得永久席位。

一名美國官員向CNBC表示，加入和平委員會本身不需費用，但支付10億美元可確保永久會員資格。

和平委員會的任務是「重建整個加薩」，而所募集的資金中「幾乎每一美元」都將用於這項任務。該官員補充，該組織將在沒有「高額薪資與行政臃腫」的情況下運作。

但目前仍不清楚和平委員會成員繳納的資金將存放於何處。

加拿大總理的態度為何？

Politico報導指，加拿大總理卡尼表示，雖然他在原則上已接受川普的邀請，加入由川普主導的和平委員會，但目前仍不清楚10億美元永久會員費的用途為何。

卡尼18日在卡達首都杜哈向記者表示：「（川普）總統幾周前就跟我提過這件事。」他稱自己尚未完全掌握相關細節，包括川普主導的這項倡議將如何架構，以及資金將如何運作，「加拿大希望資金能發揮最大的影響力，目前我們仍未看到對加薩人民提供暢通無阻、具規模的人道援助……這是繼續推進此事的前提。」

加拿大總理卡尼表示，雖然他在原則上已接受川普的邀請，加入由川普主導的和平委員會，但目前仍不清楚10 億美元永久會員費的用途為何。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

一名加拿大政府官員向POLITICO澄清，加拿大不會為了在委員會中取得席位而付費，而且美國未曾要求金錢。該名官員因討論仍在進行中的提案而要求匿名。

該官員表示：「擬議中的章程仍在討論中，許多條款與條件仍有待敲定。」他補充，卡尼表明有意接受加入邀請，「因為能夠坐在談判桌上，從內部塑造這個進程，非常重要。」

哪些國家被邀請？

根據先前報導，川普已邀請多位世界領袖加入和平委員會底下的「加薩和平委員會」，其中包括加拿大總理卡尼與阿根廷總統米雷伊。

美聯社18日報導則稱，匈牙利、印度、約旦、希臘、賽普勒斯與巴基斯坦等多國已確認收到和平委員會的邀請。土耳其、埃及、巴拉圭與阿爾巴尼亞先前也已受邀。據美聯社報導，美國可能在未來幾天公布完整名單。

白宮先前也發聲明說，在川普的領導下，該組織也成立了一個創始執行董事會，負責「監督對加薩穩定與長期成功重要的特定事務組合」。

執行董事會成員有誰？為何以色列不滿？

執行董事會成員包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國特使魏科夫（Steve Witkof）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅文（Marc Rowan）、世界銀行行長班加（Ajay Banga），以及美國副國家安全顧問加布里埃爾（Robert Gabriel）。

名單未包含以色列與巴勒斯坦人。不意外，這個名單讓美國盟友以色列不是很滿意。以色列總理納坦雅胡已召集高層顧問開會，討論川普提出的「和平委員會」（Board of Peace）加薩方案。以色列表示，他們並未被納入有關該委員會其中一個下層機構成員組成的磋商

納坦雅胡辦公室也稱，川普這項安排「未與以色列協調，且違背以色列的政策立場」。

BBC報導指，以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在X上寫道：「加薩地帶不需要任何『行政委員會』來監督『重建』，它需要清除哈馬斯恐怖分子。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

警局寢室變愛巢？鹿港所長女警爆同居 分局證實了後續結果曝

川普威脅加徵關稅！芬蘭、歐盟領袖同聲反對：將引發危險惡性循環

地緣政治越亂、Fed出手降息 2026這資產被瘋狂掃貨！

伊朗血腥鎮壓！官方證實5000死 死傷慘重甩鍋「恐怖分子與暴徒」

