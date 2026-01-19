川普組和平委員會重建加薩 邀印度、加拿大等國加入

多次公開批評聯合國，並在日前一口氣退出數十個國際與聯合國組織的美國總統川普，宣布將成立新的國際組織「和平委員會」，來處理加薩戰後的各項重建事宜。而且去（2025）年11月，聯合國安理會已經在決議中通過這項計劃。

美國總統川普去（2025）年11月18日表示，「就在昨天，聯合國安全理事會正式通過了我的和平計畫，並正式背書成立『和平委員會』。」

為了推動這個被視為將取代現行聯合國體系的組織，川普政府已經成立了執委會，成員包括國務卿盧比歐、中東特使魏科夫、川普女婿庫許納和英國前首相布萊爾。主席則是川普本人，他主掌所有的最終決議，也有權決定邀請或剔除任何成員國。

美國智庫昆西研究所資深研究員艾爾金迪指出，「他們建立了一個體系，把巴勒斯坦人排除在決策之外，創造一個看來帶有殖民色彩的階層體系。」

凡加入和平委員會的國家會籍都只有3年，續任資格必須經過主席，也就是川普同意，若要取得永久會員國資格，則必須在章程生效後的第1年內捐出10億美元。目前包括加拿大、印度、土耳其等10多國都已經收到邀請，加拿大已經接受。

記者詢問加拿大總理卡尼，「10億美元合理嗎？」

卡尼回應，「這當然是一個問題，這筆錢的運作模式及如何使用等問題，加拿大希望這筆錢能發揮最大效用。」

此外，巴勒斯坦人不僅幾乎被排除在決策圈以外，以色列更是連受邀加入成員國都沒有。對此以國總理納坦雅胡相當不滿，表示這「與以色列的政策相悖」。

艾爾金迪認為，「以色列的首要目標是摧毀哈瑪斯，不是管理加薩或維持加薩的穩定，事實上這兩者本身就存在衝突。」

各國政府對加入川普主導的「和平委員會」反應謹慎，甚至還有部分國家正在集體研究抵制方案。而美國主導的20點協議自去年10月簽署以來，龐大援助至今仍在以國限制下，無法自由送到加薩人手上，使得戰火中倖存的加薩人面對惡劣的寒冬，還在咬緊牙關等待援助。

