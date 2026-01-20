川普組建「和平委員會」 中國外交部證實：已收到美方邀請

美國總統川普日前宣布，將籌組並親自領導「和平委員會」，中國外交部今（20）日證實，已收到美方邀請，但未進一步說明是否會加入。（翻攝自中國外交部官網）

美國總統川普日前宣布，將籌組並親自領導「和平委員會」，負責監督以色列與哈瑪斯在加薩地區的停火安排，並已向多國發出邀請函。對此，中國外交部今（20）日證實，已收到美方邀請，但未進一步說明是否會加入。

是否加入「和平委員會」？ 中國外交部：已收到邀請

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上，表示「中方已經收到了美方的邀請」，但對於中國是否參與、以及對此倡議持何立場，未作進一步說明。

根據《CNN》報導，美國上週已向多國發出邀請函，名單涵蓋加拿大、英國、法國、沙烏地阿拉伯等盟友，同時也包括俄羅斯與白俄羅斯。該委員會的職能不僅限於加薩事務，未來亦可介入全球各地衝突，被外界解讀為美方主導、可能與聯合國形成分庭抗禮的新機制。

美國官員證實，欲取得永久席位，須捐款10億美元（約新台幣315億元），亦可選擇以非永久成員身分免費參與3年。目前僅阿根廷總統米雷伊與匈牙利總理奧班等少數國家領袖公開表態加入，法國政府則於昨（19）日證實，總統馬克宏已明確拒絕加入「和平理事會」。

關於中方如何評價川普就任一年來的對外政策及其對於國際局勢的影響。郭嘉昆回應表示，過去一年中美關係歷經起伏，但整體保持動態穩定，符合兩國人民利益與國際社會的共同期待，並重申「中美合則兩利、鬥則俱傷」。至於川普計畫今年於今年4月訪中的細節，郭嘉昆表示，「目前沒有可以提供的資訊」。

