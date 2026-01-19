川普組建「和平委員會」重建加薩！ 永久會員開價10億美金

川普宣布組建負責加薩重建的「和平委員會」（Board of Peace），其運作方式震驚國際。（白宮提供）

美國總統川普近日宣布組建負責加薩重建的「和平委員會」（Board of Peace），其運作方式震驚國際。根據美國官員證實，該委員會成員若捐款10億美元（約新台幣315億元），即可獲得「永久席次」；未捐款者任期則為3年。川普強調，這些資金將全數用於加薩重建，並痛批傳統國際組織充斥著過高薪資與行政臃腫，承諾這將是一個精簡且高效的決策機構。

「史上最豪華名單」曝光：金主與政壇大咖雲集

根據《CNN》報導，川普將此委員會譽為「史上最偉大、最顯赫的董事會」。目前確認成員名單大牌雲集，包括政界大咖，英國前首相東尼·布萊爾、美國國務卿馬可·魯比歐、加拿大前央行總裁馬克·卡尼；川普核心圈，川普女婿庫許納（Jared Kushner）、特使威特科夫、副國安顧問加布里埃爾；商界巨擘，億萬富豪馬克·羅文、世界銀行行長阿賈伊·班加。名單中每一位成員都將負責一項對加薩穩定至關重要的「特定投資組合」。

納坦雅胡跳腳！以色列嚴正抗議：這違反我國政策

然而，這項大膽計畫尚未實施便引發強烈外交震盪。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週六發表聲明表達強烈反對，痛批該委員會的組成「完全沒與以色列協調」，且違反以色列政策。納坦雅胡特別不滿卡達與土耳其被納入支援治理的執行委員會，指責這兩國長期支持並資助哈瑪斯，堅決反對他們插手加薩未來。

巴勒斯坦權力機構被排除：重建之路仍存變數

值得關注的是，這份「和平委員會」名單中完全不見巴勒斯坦權力機構（PA）的身影。儘管外界預期加薩最終應由改革後的PA接管，但目前川普的計畫似乎更傾向於由「技術官僚委員會」負責日常治理，並由這群身價不凡的「國際董事」從旁指導。這項計畫雖然展現了驚人的募資潛力，但在缺乏地區關鍵盟友支持的情況下，重建加薩的藍圖能否落地仍是未知數。

