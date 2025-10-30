川普結束亞洲行 宣布對中關稅降至47%

美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)表示，他已同意將對中關稅降至47%，北京方面則將恢復採購美國大豆、保持稀土出口暢通以及加強打擊毒品芬太尼走私。

川普在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行自2019年以來的首次會晤後，作出上述宣布。

川習會也標誌著川普旋風式的亞洲行畫下句點。川普在這次訪問亞洲的魅力攻勢中，大力宣傳了與南韓、日本和東南亞國家在貿易上的突破。

川普在結束與習近平的會談後不久離開釜山，他在空軍一號(Air Force One)上告訴記者：「我認為這是一次非常棒的會晤。」他並補充說，對中國輸美商品所普遍徵收的關稅將從57%降至47%。

川普稱讚習近平是偉大的領袖，如果要替「川習會」評分的話，他也給出高分。川普說：「整體來說，如果以1到10分，10分是滿分的話，我認為這場會面有12分。」川普認為，這次會面對兩國整體關係非常好，也非常重要。

隨著川普公佈美中貿易協議細節，全球股市波動劇烈，亞洲主要股市指數和歐洲期貨呈現震盪。上海證券綜合指數從十年來的高點回落，美國大豆期貨價格走弱。

在川習兩人會晤前，從華爾街到東京全球股市表現皆創下新高。市場寄望，此次會面能為美中這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰畫下休止符，化解這場擾亂供應鏈、動搖全球商業信心的衝擊。

但有鑑於美中在經濟和地緣政治競爭領域日益展現出強硬姿態，促使雙方貿易緊張緩和的措施能夠持續多久仍存在諸多疑問。