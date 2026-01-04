川普給中國開綠燈？沈伯洋：台灣的主權狀況絕非委內瑞拉

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並要暫時接管委國政權。民進黨立委沈伯洋說，看到有人憂心美國給中國開了綠燈，這是對共產黨的誤解。他強調，台灣的主權狀況絕非委內瑞拉；所謂「你可以我也可以」只是在為侵略找藉口。

川普全程觀看「逮捕馬杜洛行動」。（圖／翻攝自川普Truth Social）

沈伯洋今（4）天撰文《國際法不是自殺協定》指出，他常說「憲法不是自殺協定」，國際法也是。國際法的根基是互信與對等。當獨裁政權選擇性玩弄規則，侵略和屠殺時視法律如廢紙，逃避責任時喊主權，民主陣營在戰略上若作繭自縛，不堪設想。國際法不是獨裁者的防彈衣 。

廣告 廣告

沈伯洋進一步表示，諾貝爾得主寫的「自由的窄廊」，他認為是政治與經濟自由的真諦。自由派的朋友如果關心，應該是關心委內瑞拉主權的恢復是否能通過自由的窄廊，毒品一事只是病徵。馬杜洛沒收選舉、暴力鎮壓，實質上已剝奪了委內瑞拉的人民主權。「我們批判過往新自由主義與軍政府合作，不代表今天應該眼睜睜看著人民被獨裁體制奴役」、「若過往讚揚馬查多（反對派領袖），現在又為被奴役的主權發聲，對我來說是極其矛盾的」。

沈伯洋也提到，看到有人憂心美國給中國開了綠燈，這是對共產黨的誤解。獨裁者侵略從不需要理由，就像普丁入侵烏克蘭，也不是預見了今天的委內瑞拉。中國對台灣是計畫性地「領土併吞」與「消滅民主」，跟今日之事無法類比。

沈伯洋強調，台灣的主權狀況絕非委內瑞拉。所謂「你可以我也可以」只是在為侵略找藉口。他說，民主與獨裁終究會對決，因為對兩者而言，都是生存危機。這是最好的時代，但也是最壞的時代。

更多三立新聞網報導

力挺沈伯洋！學者揭「殺雞儆猴」戰術：附和中國的人有病

中共跨境恐嚇沈伯洋 外交部最新回擊：中國對我國人民沒有任何管轄權

中國公布沈伯洋住處 陸委會：若持續恫嚇台灣人民，將全面檢討兩岸交流

中國跨海肉搜沈伯洋！吳釗燮怒嗆「病態又噁心政權」：我已經說得很客氣

