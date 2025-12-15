川普緊急關稅破功？台灣42%被豁免

▲POLITICO報導，美國總統川普緊急關稅因為大量豁免條款，一半的商品得以避開衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

根據外媒POLITICO報導，美國總統川普今年4月以「國家緊急狀態」為由，宣布對幾乎所有國家祭出大規模緊急關稅，宣稱要讓貿易更「公平」並提振經濟；但政策上路約8個月後，因大量豁免條款、與盟友達成的貿易協議，以及不同法源的關稅彼此重疊，已出現明顯「破口」，使超過一半的美國進口商品得以避開這波緊急關稅衝擊。

POLITICO以去年進口資料推算，約有每年1.6兆美元進口仍受緊急關稅約束，但至少1.7兆美元進口被排除在外，原因包括免稅、或改適用其他關稅。

報導指出，白宮9月曾豁免數百項貨品，含關鍵礦物與工業材料，涉及近2800億美元年進口額；11月再豁免以農產品為主的進口，如牛肉、咖啡、香蕉等，規模約2520億美元。

除豁免清單外，近月白宮也透過與主要夥伴的貿易協議，讓逾3000億美元進口獲得排除，涵蓋歐盟、英國、日本，近期也包括馬來西亞、柬埔寨與巴西等。以巴西為例，協議使部分商品得以免於累積高達50%的關稅，使該國約三分之二輸美產品不再適用緊急關稅。

至於加拿大與墨西哥，川普政府以芬太尼與非法移民為由採取不同的緊急關稅，但因美墨加協定（USMCA）存在，墨西哥約一半、加拿大近四成進口仍可免於課稅；去年進口商申請USMCA豁免的貨品金額約4050億美元。此外，汽車、鋼鋁等產品因已適用1962年《貿易擴張法》第232條款關稅，而被排除在「互惠」緊急關稅之外；相關進口額最高可能達每年9000億美元。POLITICO指出，白宮也正考慮援引232條款，對藥品、半導體等產業採取進一步關稅措施。

台灣進口額1160億美元之中，有32%將因為232條款被課稅，目前美國尚未開徵，其中23%需要繳納緊急關稅，剩下42%都是豁免。

