川普緊急關稅破口浮現 台灣僅23%商品被課稅！比日韓還低

美國總統川普緊急關稅上路後，因與大量豁免條款與貿易協定重疊，導致超過一半的美國進口商品避開了關稅衝擊。（翻攝白宮Flickr）

美國總統川普今年4月以「國家緊急狀態」為由，宣布對幾乎所有國家祭出大規模緊急關稅，宣稱要修復不公平貿易並提振美國經濟。不過，根據美國政治新聞媒體《POLITICO》報導，政策上路約8個月後，因大量豁免條款、與盟友達成的貿易協議，以及不同法源的關稅彼此重疊，已出現明顯漏洞，導致超過一半的美國進口商品實際上避開這波關稅衝擊。

《POLITICO》依據去年進口數據分析指出，美國全年進口中，約1.6兆美元仍須承擔緊急關稅，但至少1.7兆美元進口因免稅或改適用其他關稅規定而被排除在外。報導直言，成千上萬項商品獲得豁免，恐削弱川普原本欲保護美國製造業、縮小貿易逆差並籌措國內政策資金的效果。

為何緊急關稅會出現「破口」？

報導指出，白宮9月率先豁免數百項關鍵礦物與工業原料，涉及年進口額近2800億美元；11月再擴大豁免農產品，包括牛肉、咖啡與香蕉等，規模約2520億美元。此外，美國近月也透過與歐盟、英國、日本，以及馬來西亞、柬埔寨、巴西等國達成貿易協議，讓逾3000億美元進口排除在緊急關稅之外。以巴西為例，相關協議使約三分之二輸美產品免於累積高達50%的關稅。

台灣為何成為課稅比率最低的夥伴之一？

《POLITICO》數據顯示，美國自台灣進口商品中，僅23%需繳納緊急關稅，是美國主要貿易夥伴中比率最低者；42%獲得豁免，另有35%適用於1962年《貿易擴張法》第232條款，但目前美方尚未依該條款對台灣半導體開徵關稅。相較之下，日本與南韓分別有26%與28%進口遭課緊急關稅，歐盟與英國為36%與32%，而加拿大、越南、印度與中國大陸的比率則均超過5成。

報導也提到，加拿大與墨西哥雖因芬太尼與非法移民議題面臨不同緊急關稅，但在美墨加協定（USMCA）下，墨西哥約一半、加拿大近4成進口仍得以免稅，去年相關豁免申請金額約4050億美元。白宮目前也正評估是否進一步援引232條款，將藥品與半導體納入新的關稅範圍。

