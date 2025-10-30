川普緊握習近平講悄悄話！網瘋猜講什麼

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平30日在韓國釜山會晤，會談結束川普在習近平耳邊說了悄悄話。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普今（30日）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行「川習會」，雙方各自進行簡短發言後，進行1小時40分鐘會談，會後並未發表聯合聲明和記者會，但兩人離場時，川普在習近平耳邊說了「悄悄話」，引發網友瘋猜。

川普與習近平在結束會談步出會場時，川普停下腳步，在沒有翻譯的狀況下，表情嚴肅的向習近平說了一段話，習近平點點頭與川普握手，川普又靠近習的耳邊說了一段悄悄話，在習近平準備上車時，川普又靠近說了一次話。

這段「悄悄話」畫面引發許多網友熱議，臉書粉專「惡搜Assault」做圖惡搞，指川普可能是說「台灣中國一邊一國，我工蝦小你都說謝謝」、「You’re a pile of shit」、「你敢打我嗎」、「你看起來跟北七一樣」；習近平則回「謝謝，是是是」。網友也熱議川普是說「我也想當皇帝」、「我也想換器官」、「祝習噗噗活到150歲啊」。還有網友翻出「館長」陳之漢在北京被中國民眾突襲喊出「中國台灣一邊一國」的畫面，笑說川普也是跟習近平說了這句話。

據中國政府背景的媒體「ShanghaiEyeMagic」也在YouTube貼出這段「川習悄悄話」影片，網友也猜川普是說「上好的大豆買些吧」，習近平是說「我要離輸家遠一點」、「好了別說了，我要走了」、「你知道我不會講英文」。

Threads上也有網友開玩笑說，川普是說「Taiwan is Taiwan」、「Taiwan NO.1」，許多人也嘲諷「習近平聽不懂英文」、「習聽不懂」、「沒翻譯聽不懂」。

