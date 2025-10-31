川普縮減美國「難民接收上限7500人」創歷史新低 優先考慮南非白人

川普政府30日宣布，未來一年美國將把接收難民的人數上限定為7500人。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普政府30日宣布，未來一年美國將把接收難民的人數上限定為7500人，創下歷史新低，並將優先考慮南非白人申請者。

根據《BBC》的報導，該政策旨在「出於人道主義考量或符合國家利益」，但並未說明具體削減原因。與前總統拜登任內設定的12萬5000名上限相比，新政策代表大幅縮減。川普政府表示，這7500個名額將「主要分配給南非白人及其他在各自祖國遭受非法或不公正歧視的群體」。公告中沒有說明削減的原因，但稱此舉「出於人道主義考慮或符合國家利益」

這是自川普第一任期以來，美國難民政策再次收緊。2021年川普政府曾將接收上限定為1萬5000人，當時也創下歷史最低。川普在1月上任後簽署的行政命令，曾暫停美國難民接收計畫（USRAP），並強調需「優先確保國家與公共安全」。

政策公布前，美國已暫停對南非部分援助，並提出允許部分阿非利卡人（Afrikaner，南非和納米比亞的白人移民後裔）以難民身分在美國定居。南非駐美大使易卜拉欣拉蘇爾（Ibrahim Rasool）曾批評川普「煽動種族優越主義」，隨後被美方驅逐。

南非總統西里爾拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今年五月訪美期間，曾與川普在白宮會面。川普當時聲稱南非白人農民「遭受殺害與迫害」，並播放影片作為證據，但該影片後被證實是2020年一場抗議活動的畫面，與所稱事件無關。

南非政府重申，當地並不存在針對白人的「種族滅絕」現象。根據官方資料，2024年第四季全國共有約7000起謀殺案，其中僅12起與農場襲擊有關，而受害者並非全為白人。拉瑪佛沙總統僅表示，希望美方能「真正傾聽南非人民的聲音」，並對川普的動機「保持懷疑」。

國際難民組織對此政策表達強烈批評，全球難民組織（LIRS）執行長維格納拉賈（Krish O'Mara Vignarajah）表示：「這項決定不僅降低了接收上限，也削弱了美國的道德地位。」她指出，在阿富汗、委內瑞拉與蘇丹等地仍陷危機的情況下，將絕大多數名額集中於單一族群，「損害了美國長期以來以人道為核心的難民計畫精神」。截至目前，南非政府尚未正式回應美國的最新公告。

