川普總統「一口爍金」，沙烏地王儲金盆洗手

圖片來源：Associated Press

張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、台北市政府市政顧問、台中市政府國際事務委員、中國國民黨中央評議委員

沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼(Mohammed bin Salman)七年來第一次訪問美國，川普總統給予高度之尊榮與款待；雖然他不是一國的元首，但他所受到的待遇比一國元首的國事訪問更有過之。這是川普總統上任以來，給予外國領導人最友善、最尊崇的一次安排。

這應驗了中國的一句俗話「有錢能使鬼推磨」。沙烏地王儲將川普口中的6000億美元的投資擴大到1兆美元，川普總統聞之開懷大笑，稱讚薩爾曼王儲「很棒」(fantastic)，「傑出」(brilliant)，並強調他們是非常要好的朋友，對薩爾曼的成就感到與有榮焉—包括人權方面的成就。就華盛頓郵報記者記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)被沙國特務暗殺一事，川普當著記者的面為他漂白，說王儲「對此是毫無所悉，我們就此翻篇了」。薩爾曼王儲頗受爭議的人權紀錄不但被川普一筆勾銷，還幫他鍍了一層金箔。川普總統開保單，薩爾曼王儲的手是清白的，這是訪問美國的第一項成果。

薩爾曼王儲「芝麻開門」的第二個寶藏是被川普總統宣布成為美國的「非北約主要盟友」(Major Non-NATO Ally)地位。使得沙烏地能夠盡快地、更簡化地獲得美國的軍事硬體。指標之一是美國經國會同意後可出售F-35匿蹤戰機給沙國，使沙國成為中東地區第二個獲得第五代匿蹤先進戰機的國家。美國提供的F-35版本會否技術降規、數量多寡及交付時程仍有待觀察。不可否認的是，此舉一定會影響以色列在中東的空優，但川普基於對中東的整體布局，不顧以色列的反對，做成此種決定。

雙方的合作體現在《美沙戰略防務協議》，加強雙方長期的國防合作、提升沙國威懾的能力、共同應對來自伊朗等地區性的挑戰，將雙方的安全夥伴關係推升到新的境界。

薩爾曼第三項成果是國會同意的話，沙國Humain公司可以由美國進口數萬顆用於AI運算的先進晶片，可能由輝達或超微供給，以滿足他所提出的「2030願景」經濟轉型計畫中發展電子產業、電動車工業的巨大需求。他大力推動沙烏地成為電競大國等產業，在在都需要先進高端、能穩定供應的晶片。雙方合作恍如秦晉之好。

沙烏地多年來希望發展民用核能技術的要求未能獲得拜登總統的同意，川普則大筆一揮，改變了美國過去長久以來的政策，跟沙烏地簽署了民用核能合作，這是一項長達數十年、價值不菲的民用核能夥伴關係的法律架構。美國的相關廠商可以獲利；沙國則能發展核能以減少對石油產品的依賴，並滿足其迅速增長的電力需求；但有關濃縮鈾的處理似乎還未能達成共識。這項決定當會引起以色列與伊朗國家安全的疑慮。其長期之影響尚有待觀察。

對於川普總統而言，他對薩爾曼的訪問有三點期望：

一、希望沙烏地加入亞伯拉罕協議(Abraham Accords)，並與以色列正常化外交關係。一方面是延續他上一個任內自豪的成就，另方面藉著沙烏地大國的加入可以影響其他阿拉伯國家跟進，與以色列建立正常的關係，進而確保中東地區的穩定與和平。沙烏地立場較為謹慎，表面上跟巴勒斯坦建國一事掛勾，實際上也等待以色列明年10月的大選，看看納坦雅胡會不會下臺。

二、希望透過雙方戰略防務的合作，重塑沙國在中東地區的戰略地位，並確保美國的長期利益。對抗伊朗與葉門的胡塞組織是不言自明的目標。

三、運用沙國龐大的外匯儲存，擴大雙方在經濟、貿易、科技、能源等各方面的合作，以產生為美國創造就業等有利的成果。

川普當選之後首次出訪就去了沙烏地阿拉伯，可見他對沙國重視程度；沙烏地王儲則是自2018年3月以來首次訪美。標誌著兩國領導人及兩國雙邊關係的改善，並開啟了新的篇章。這是各盡所能、各取所需的成果。

川普總統的下一個目標會不會是促成穆斯林人口最多的印尼與以色列建立外交關係？我們且拭目以待。■