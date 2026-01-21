川普總統的戰爭與和平 一年的回顧
張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使
美國總統川普上任一年以來已經造成了天下大亂的局面。美國已經成爲一個「準帝國」；川普睥睨天下，顧盼自雄，已經成為「準皇帝」。
他的關稅政策攪亂了國際經濟貿易的秩序與規範；對他而言，經濟手段就是另一種形式的武器，這個世界恍如倒流回到19世紀歐洲帝國主義在世界橫行無阻的時代。
另一方面，他使用武力或威脅使用武力，給世界帶來更多的動盪與不安。
川普總統上任一年以來，對國外進行軍事攻擊的地點包括敘利亞、伊拉克、索馬利亞、奈及利比亞等國伊斯蘭國(ISIS)的據點；2025年6月「午夜之鎚」行動，派出B-2轟炸機攻擊伊朗的核設施；去年多次轟炸葉門的胡塞武裝組織及港口。最引人側目的是一月初對委內瑞拉進行公海上封鎖船隻、扣押油輪與軍事突襲，逮捕總統馬杜羅(Nicolas Maduro)到美國受審。美國的軍事行動也造成當地32名古巴人的死亡，但美國政府毫無歉意。川普總統也更意以武力恐嚇哥倫比亞、古巴、墨西哥等國。川普政府明目張膽表示要取得巴拿馬運河的控制權，意圖將整個西半球納入美國絕對掌控的勢力範圍，傳承了帝國主義的遺緒。
自去年12月下旬以來，伊朗人民因為潰敗的經濟，長期生活艱苦，而走上街頭抗議，伊朗政府採取殘酷鎮壓的方式以敉平動亂。川普第一個動作就是揚言以武力對付伊朗政府的殘暴作為，卻錯估伊朗的內外形勢，誤以為發射飛彈或進行空中轟炸可以解決伊朗的神權政體，解民之倒懸。其實，伊朗之所淪落到今天的困境，一部分原因必須歸咎於美國及歐洲國家藉口伊朗發展核武而施加經濟制裁所造成。美國的武嚇只會增加地緣政治的動盪，解決不了伊朗所面臨的政治、經濟根本問題。川普的很多決策都是「膝蓋式的反應」，先擺出強硬的姿態，把話說滿說絕，之後再視情況採取退卻或轉軌的措施，難怪被稱之為TACO (Trump Always Chickens Out)。
川普又一再揚言俄羅斯與中國覬覦格陵蘭，可能危及美國的安全，必須將格陵蘭納入管治，甚至暗示不惜以武力奪取，激怒了歐洲盟國；英、法、德國聯合表態，反對任何侵害格陵蘭主權的行動，並已派遣少數軍人前往協助格陵蘭；人數雖然不多，但象徵意義很大。正如歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)所說，美歐關係可能陷入惡性循環。未來美國與北約盟國關係，值得觀察。
一年來，美軍轟炸的地點橫跨了中東、非洲及中美洲。19世紀的帝國主義大國也望塵莫及啊！
川普總統吹噓他調停了七場戰爭，實際情況並非如他所稱。如亞美尼亞與亞塞拜然的衝突並沒有解決；印度與巴基斯坦爭執他也沒有實際介入；柬埔寨與泰國的邊境衝突，美國並沒有什麼效果；剛果與烏干達的衝突，雖然達成協議但問題並未解決；埃及與衣索比亞的水權衝突如故；塞爾維亞與科索沃的衝突，他亦誇大成果。他甚至把俄烏戰爭的調解（雖然沒有具體結果），也列入他的成就。
根據非營利的軍事衝突地點與事件資料庫(Armed Location and Event Data (ACLED)，由2025年1月20日川普就職到2026年1月5日，川普對外國進行了573次空中或無人機的攻擊，比拜登四年任內的490次還要多。川普卻大言不慚地表示，他不在乎什麼國際法，他根據的個人道德底線來做決定。
近期最受矚目的是川普主導的加薩停火問題，在第一階段的協議還沒有完全達成之前，他又宣布進入第二階段的方案以及最高決策機構和平委員會(Board of Peace)的成員。並有意將它轉變成小型的聯合國。該會成員及其下的執行機構的人選完全由他指定，包括他的女婿庫希納在內，但當事方的以色列、巴勒斯坦政府及哈馬斯都沒有代表在列。
加薩的實際情況，並不像他所說的那麼樂觀。自去年10月10日「停火」以來，以色列在該地區進行了1194次違反停火協議的行為，包括不斷地轟炸與炮擊，造成463（統計到1月17日）名巴勒斯坦人死亡，管制人道救援物資進入加薩，軍隊仍駐紮在加薩超過50%的土地。推進第二階段停火計畫的說法，只是為了掩蓋第一階段停火的失敗。似乎只要提出人選與計畫，第二階段就已成功了一半。最基本的哈馬斯解除武裝的問題，迄今仍未完成。
川普政府採取堅壁清野的做法，除了軍事干預之外，還有若干配套措施，如1月13日美國把埃及、黎巴嫩，約旦境內的穆斯林兄弟會定位為外國恐怖組織(Foreign Terrorist Organization)，理由是支持在加薩的哈馬斯組織。該組織則否認美國的各項指控。
川普也嚴格限制外國人士進入美國，如要求特定簽證如H-1B申請者要將社群媒體帳號設為公開，以便審查、擴大保證金計劃，並在1月21日起川普任期第二年的第一天，暫停75個國家移民簽證的審批，聲稱這些國家的移民到美國後往往成為美國的公共負擔。
川普總統一年以來推行所謂「美國優先」或「美國獨大」政策，迄今已退出66個國際組織、公約與條約，其中包括31個聯合國相關的機構，包括聯合國人權理事會、世界衛生組織、聯合國教科文組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署、巴黎氣候協定、聯合國氣候變化綱要公約等。川普對「多邊主義終結」的做法會引發國際社會人道主義的危機、國際健康防護網的破裂、防範氣候暖化的目標難以為繼，也損害國際法的威信與國際社會的互信。
對川普而言，美國的首要心腹大患是中國，其次是俄羅斯。
對後者採取的政策是「拖」，以俄、烏戰爭將俄羅斯拖至國力虛脫，無力再在國際社會作亂。對中國則是「壓」。延緩或壓抑、阻止中國的綜合國力的發展，以免在國際社會與美國討價還價，平起平坐，妨礙美國唯我獨尊的地位。美國在經貿、科技、軍事與價值議題全面向中國施壓。令川普氣結的是，迄今仍無法臣服俄羅斯或中國。
歸納川普總統的外交政策有幾個顯著的特點：一、美國優先或以單邊主義取代國際社會二戰結束以來以來形成的多邊主義。二、保障或擴大美國的勢力範圍，以掃除所謂的安全隱患。三、不重視民主價值或意識形態的競爭，而著重雙邊或多邊關係的交易價值。四、在外交作為上，不吝於使用武力或威嚇使用武力，搭配高度的不可預測性，向對手極限施壓，以屈服對手。五、以軍事力量配合外交作為，只要有需要就可以投射美國的軍力，罔顧國際法或國際秩序的規範與核心價值。六、著重短期的利益回收，即使恐嚇、傷害了盟國也在所不惜。七、充分運用社群媒體的軟實力向相關當事方施加壓力。八、濫用美國的經濟與科技力量，遂行外交政策。九、著重元首外交，經常召喚其他國家的總統或領導人前來白宮聽訓受教。
川普總統上臺一年來，意氣風發，統領天下，充分運用美國的國力，揮舞大刀，望風披靡。對川普政府而言這是最好的一年，但對美國人民及其他國家而言卻是最壞的一年。■
