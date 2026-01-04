川普繞過國會攻委 馬杜洛「密室逃脫」失敗5／委內瑞拉首都爆炸聲連發 川普政府下令執行地面攻擊

美國總統川普證實，是他下令對委內瑞拉境內目標發動攻擊。但其實這場地面攻擊行動並不意外，因為川普從去年9月轟炸委內瑞拉的運毒船時，就已經多次預告，總有一天會從海上打到委內瑞拉的領土上。

美國總統川普：「我們現在要開始（對委內瑞拉）展開地面（攻擊），地面攻擊更容易，而且已經要開始執行了」。說了又說的攻擊計劃竟然是最後警告，美國總統川普美東時間3號凌晨2點對委內瑞拉首都卡拉卡斯展開地面攻擊，引起國際社會譁然。川普：「（馬杜洛）他已經獻出所有了，沒錯，你知道為什麼嗎，因為他不想他X的惹火美國」。

一句驚天動地F字開頭的粗口，可以看出川普對委內瑞拉總統馬杜洛的不滿有多深，川普早在去年9月就對委內瑞拉執行嚴格的掃毒計劃，從打擊海上運毒船隻，造成超過100人死亡，到去年12月24號耶誕節前夕轟炸委內瑞拉的碼頭區，川普步步緊逼，早就預告地面行動勢在必行。川普：「他們（委國毒梟）把毒品運上船，所以我們就把船都炸了，然後現在我們轟炸（碼頭）區，那是實施（裝載毒品）的地點，他們在那裡實施（運載毒品）」。

川普長期認為，馬杜洛政府和毒品走私、跨國犯罪有關，視為對美國安全的直接威脅，尤其是美國政府多年來批評馬杜洛執政下，選舉和民主程序都不公開透明，川普對馬杜洛施壓早已成為事實。記者vs.川普：「你會想看到委內瑞拉發生政權更迭嗎，（我們不說這個，但我們要說的是），（你們辦了一場選舉，但是是一場超怪的選舉）」。

不過，美國和委內瑞拉的緊張關係其實也牽涉地緣政治和區域影響的競爭力，尤其是石油更是川普的大目標，事實上，委內瑞拉擁有全球最多的原油，美國想控制石油供應的同時，卻不希望馬杜洛靠石油支撐政權，這種拉扯關係也是兩國降到冰點的最大原因。

川普：「我們要奪回土地，石油開採權，任何原本屬於我們的東西，他們（委內瑞拉）能奪走是因為我們有一個可能沒在監督的總統（拜登），但他們不能再這樣做了，我們會奪回來，他們奪走了我們的石油開採權，我們有超多油在那邊的」。

回到如今，川普正式展開地面打擊行動，最開心拍手叫好、大力支持的會是這一位。委內瑞拉反對派領袖馬查多：「就我們而言，我認為美國總統川普的行動果斷，才讓我們走到今天這個地步，也就是說，這個政權（馬杜洛）如今比以往任何時候都更為脆弱」。川普說到做到，對委內瑞拉下手毫不客氣，這場與馬杜洛愛恨情仇的戲碼恐怕才剛剛準備上映。

