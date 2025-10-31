川普缺席APEC返美過萬聖節 分析：破壞美國在印太聲望

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮舉辦萬聖節活動。許多白宮工作人員帶著精心裝扮的孩子前來要糖吃。美聯社



美國總統川普週四（10/30）結束「川習會」後直接缺席APEC重頭戲，搭機返回美國過萬聖節。有專家指出，川普不重視APEC峰會，將有損美國在印太地區的聲望，也讓美國的印太政策呈現群龍無首的困惑狀態。

「川習會」一結束，川普便立刻搭機離開南韓釜山飛回美國。他週四晚間和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在白宮一起舉行萬聖節活動，拿糖果招待各種有趣裝扮的兒童。

雖然川普透過與兒童的互動能展現出平易近人的形象，但看在印太盟友、夥伴眼裡可就不見得討喜。因為川普似乎寧可為了白宮的萬聖節活動，也不願意多留兩天參加南韓慶州的APEC峰會。

美聯社報導指出，川普不出席APEC峰會，與他向來輕視大型多國論壇的態度相符。川普較偏好一對一的外交形式，認為較有機會促成重大協議，也能製造引人注目的新聞標題。

另有專家指出，川普缺席印太地區最重要集體會議，將令外界質疑美國印太政策是否陷入群龍無首的混亂狀態。曾任職美國前總統小布希政府國家安全會議的葛林（Michael Green）說：「他似乎不想被規則、一貫策略綁住雙手。」

南韓智庫「國家安保戰略研究院」（Institute for National Security Strategy, INSS）分析師高明炫（Go Myong-hyun，音譯）指出，川普的個人外交風格是否損害美國在印太地區的聲望還有待觀察。他說：「世界上其他國家長期將美國與理想國際主義聯想成一塊，當然，若要和先前比，美國的聲譽確實惡化了。但要評論美國的地位和力量是否真的走下坡，還為時太早。」

另有分析認為，川普的缺席讓外界焦點轉向習近平和崛起中的中國。北京人民大學國際關係教授王義桅說：「全世界正為『後美國時代』做準備，大家已有共識，美國不是離開APEC，就是減少對APEC的影響力。世界對中國有更大期待。」

但王義桅也說，這對北京來說不見得是全然的好事：「沒有中美共同合作，中國不可能領導全世界，也不想這麼做。中國還是希望美國能重返APEC大家族，重返全球大家族。」

