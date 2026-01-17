川普罕見感謝伊朗「取消處決800人」！否認被說服不要動武

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間16日罕見公開感謝伊朗政府，原因是德黑蘭（Tehran）並未執行原本計畫處決的數百名政治犯。

據《南華早報》報導，川普在離開白宮、準備返回佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）度過週末時，向記者聲稱，「伊朗取消了超過800人的絞刑，我非常尊重他們取消這些處決的決定。」

這位共和黨籍總統也在他的社群媒體平台上暗示，伊朗原本準備處決超過800人，但現在這些人將不會被處死，「謝謝你們！」川普在貼文中寫道。

此前，川普已連續數日暗示，如果伊朗政府在鎮壓全國性動亂期間引發大規模殺戮，美國可能對伊朗發動軍事打擊。目前席捲伊朗各地的示威活動已逐漸趨緩。

上述川普的公開表態被外界視為，他正逐步收回對伊朗動武的威脅。雖然川普先前曾承諾伊朗示威者：「援助正在路上。」但當16日稍早被問到此情境是否仍然適用時，他回應稱：「嗯，我們拭目以待。」

接著又有記者追問川普，是否有阿拉伯國家或以色列官員說服他不要對伊朗動武，川普回答：「沒有任何人說服我，是我自己說服了我自己。」

他接著補充，「他們昨天原本排定要執行超過800起絞刑，但他們1個人都沒有吊死，他們取消了這些處決，這產生了非常大的影響。」不過，川普並未說明他是透過哪些管道，確認這些處決並未執行。

這波全國性動亂於去年12月28日爆發，源於西方制裁所引發的經濟危機及民怨，但隨後演變為試圖推翻該國神權統治的運動。如今示威活動似乎已告一段落，在伊朗首都德黑蘭，商店與街頭活動表面上雖恢復正常，但持續1週的網路封鎖仍在進行中。

對此，總部設於美國華盛頓的人權組織「伊朗人權活動家」（Human Rights Activists News Agency）於16日宣稱，示威活動已造成2797人死亡，且這一數字仍在持續上升。

與此同時，流亡海外的美國傀儡政權伊朗王儲巴勒維（Reza Pahlavi）則呼籲美國政府兌現其軍事干預伊朗的承諾，並稱川普是「言出必行的人。」

