川普罕見承認民調下滑 但強調「聰明人」除外

美國總統川普(Donald Trump)19日罕見地承認自己的民調下滑。川普正因為對高昂生活支出的處理、以及對已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查而承受壓力。他在一場向沙烏地阿拉伯商界領袖與官員的熱情洋溢演說中，暗示了與自己政治基本盤所面臨的問題。

根據路透社/益普索(Reuters/Ipsos)本週的民調，川普的支持率跌至38%，創下他重返白宮以來新低。

川普在華盛頓表示，他的民調數字往下掉，但對聰明人來說則是向上攀升。

按照川普的說法，他的聲譽受到那些不同意他觀點的保守派盟友打擊，也就是需要一些熟練的外國勞工來協助發展國內關鍵產業。

部份保守派人士怪罪移民搶走美國公民的就業、壓低他們的薪資、讓美國人無法在包括先端製造業在內的快速成長產業競爭。而通常對移民態度強硬的川普卻表示，外國勞工能協助培訓美國工人在這些產業的工作。

川普在提及他的盟友時說，「他們是令人難以置信的愛國者，他們只是不明白，我們的人民需要有人教他們。這是他們從未做過的事」。

路透社/益普索的民調經常顯示，川普的支持率在受過大學教育的美國人中，要低於沒有受過大學教育的人。而本週的民調指出，在具有大學或更高學歷的受訪者中，只有33%贊同川普的工作表現，而在未接受大學教育的受訪者中則是42%。 (編輯:柳向華)