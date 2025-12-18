川普罕見節日演說承諾解決物價問題 對軍人發放「戰士紅利」
美國總統川普週三（17日）進行罕見的夜間白宮直播演說，在這個迎接聖誕節慶前夕的演說中，川普迅速帶過他認為自己上台11個月以來的驚人成就，把當前的問題歸咎於前朝舊帳，並宣布對美國現役軍人每人發放約5.6萬台幣的「戰士紅利」。
民調顯示川普的支持度持續下滑，根據路透／易普索（Ipsos）週二（16日）公布的最新民調，他的經濟政策目前僅獲得33%美國成年人認可。
在不到20分鐘的快速演講中，川普說：「11個月前，我接手了一個爛攤子，而我正在把它修好。」他大量抱怨移民入侵、暴力犯罪以及跨性別權利造成美國問題。
對於目前美國人民面對的就業減緩與生活成本上漲，川普把責任怪罪給前總統拜登、過往的貿易協定、移民，以及他所描述的「腐敗體制」。同時，川普也誇耀了他的政府今年在減少非法移民越境和降低部分商品價格方面所做的工作，並承諾美國明年會更加強大。
軍人津貼以及醫保改革
在為數不多的具體政策中，川普先是宣布下週將對美國現役的145萬名官兵，每人發放1776美元（約5.6萬台幣）的戰士紅利（Warrior Dividend）。1776是美國獨立建國的年份。
川普並且宣布醫療保險補助政策轉向，他支持共和黨在國會的一項提案，要把現金直接發給民眾以抵銷醫療保險成本，而不再是透過歐巴馬《平價醫療法案》（Affordable Care Act）提供補貼。川普表示：「我想讓錢直接交到人民手中，讓你們購買自己的醫療保險。唯一的輸家將會是保險公司。」
但值得留意的是，這個提案尚未獲得大多數議員支持。
承諾明年快速解決物價問題
儘管川普曾在先前的共和黨地方選戰中，聲稱物價高昂是民主黨的「騙局」，「根本沒有通膨」。但在這次演說中他承認物價依然很高，不過堅稱美國已準備好迎來經濟繁榮。他承諾將透過稅收政策、關稅以及撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的計劃，在明年快速降低物價。
明年11月美國國會將舉行「期中選舉」改選，解決民生物價問題將是共和黨人要保住國會控制權的關鍵。
而儘管川普把高物價完全歸咎給拜登，但他的關稅政策也在今年帶來了不確定性，推升了價格。目前美國失業率處於四年高點的4.6%，且通膨在今年4月觸及2.3%的低點後，近期又回升到3%水準。
演說結束後，民主黨人批評川普並未提出真正的解決方案。參議員華納（Mark Warner）抨擊說，這場演說是一個「企圖轉移注意力的可悲嘗試」。被視為可能代表民主黨在2028年參選總統的加州州長紐森，在社群媒體上將「我」（Me）這個字重複發了 700 多次，諷刺川普整場演說只在乎自己。
川普在演說結尾宣稱，憑藉關稅政策，他已吸引了18兆美元的投資，「一年前我們的國家死氣沉沉……現在我們是全球最火熱的國家。」
