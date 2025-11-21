川普罵女記者「小豬」 白宮發言人：他向來坦率

美國總統川普在空軍一號上指著一名女記者，要她閉嘴並辱罵她是「小豬」。翻攝YouTube



美國總統川普日前因不滿一名女記者發問，指著她罵「小豬」，並要她閉嘴。白宮發言人週四（11/20）護主解釋，川普「向來坦率」，還要記者感謝他願意每天接受提問。

這起辱罵女記者事件發生在上週五（11/14）。川普當時在空軍一號上接受媒體提問，彭博新聞記者盧賽（Catherine Lucey）提問富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾在電郵中提及，川普認識「那些女孩」（意指被安排性交易的未成年少女）。

川普先予以否認，接著轉移焦點要記者追查和艾普斯坦往來的前總統柯林頓等民主黨人。當盧賽繼續追問時，川普手指著她說：「閉嘴，小豬（Quiet, Piggy）」，然後轉向其他記者回答問題。

白宮週三（11/19）透過聲明向媒體表示，在空軍一號上發生的這起事件，是因為「該名記者行為很不恰當，對機上的其他同僚也非常不專業。」聲明中還說：「如果要用這種態度對待別人，自己也必須能承受得住同樣對待。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）週四繼續護主表示，川普向來坦率，而這就是美國人民再度選他當總統的原因。李威特還說，記者應該感謝川普願意回答問題。

她說：「他（川普）會駁斥假新聞，並對散播虛假訊息的記者感到失望。但他也史無前例地提供媒體採訪機會，幾乎每天都回答記者問題。」

這並不是川普第一次因為艾普斯坦案而飆罵記者。他本週二（11/18）在白宮被ABC新聞台記者問及，為何遲遲不公布艾普斯坦調查檔案時，他面露不悅並開始訓斥這名女記者：「不是因為你提出的問題，而是我不喜歡你的態度。我認為你是一個很糟糕的記者…你有病，ABC把你訓練成很有病。」

美國專業記者協會（The Society of Professional Journalists，SPJ）本週發表聲明，譴責川普對記者的貶損言論，並指出他過去曾使用貶低性的語言來抹黑女性。SPJ執行主席亨德利（Caroline Hendrie）說：「沒人期待總統會是記者的粉絲。但用羞辱性言詞攻擊女記者是不應被容忍的。」

