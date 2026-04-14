川普罵教宗又發AI「耶穌圖」惹議刪文 義總理罕批：不能接受
美國總統川普12日發文批評教宗良十四世，稱其「很糟糕」，隨後又發布了一張將自己描繪成耶穌形象的AI圖片，在招致廣泛批評後於13日刪文。義大利總理梅洛尼13日罕見批評川普攻擊教宗的行為，表示這是「不能接受的」。
批教宗又發耶穌圖 稱無彌賽亞意向
教宗良十四世因呼籲終結伊朗戰爭的暴力，引起川普不滿。路透社報導，川普12日在真實社群批評：「教宗良（Leo XIV）在犯罪問題上非常軟弱，在外交政策上也很糟糕」，並強調「良在核武問題上也軟弱，這讓我無法接受。」
根據法新社，川普13日拒絕對批評教宗道歉，「沒什麼好道歉。他錯了。教宗良說的事情是錯的，他非常反對我對伊朗做的事，你不能有核武」。
川普除了批評教宗，也在同社群發布一張耶穌風格的AI圖片，並解釋該圖片的意圖是要將他自己描繪成醫生。
在這張圖片中，川普身穿白袍，將手放在一名仰躺的男子頭上，彷彿在進行治療。在這張宛如畫作的圖像中，川普一手握著發光的球體，另一隻手觸碰該男子的額頭。背景中可以看到自由女神像、煙火、戰鬥機和老鷹。
不過，川普13日否認該圖有將他描繪成耶穌的意向，他在該文刪除後不久於白宮向記者說道：「那應該是把我描繪成一名讓人們感到舒適的醫生，而我確實能讓人變得更好。」
密西根大學（University of Michigan）藝術史教授麥克馬洪（Brendan McMahon）認為川普的解釋「非常可疑」，因為圖像中出現另一位身穿手術服的人物，而且川普沐浴在明亮的光芒中——這種光芒在幾個世紀以來的無數宗教藝術作品中都有著神聖意涵，而且川普的雙手也散發著光芒。
親密盟友罕批川普 梅洛尼動機為何？
此外，梅洛尼（Giorgia Meloni）13日發出聲明譴責川普：「我認為川普總統對教宗的言論是不可接受的。教宗是天主教會的領袖，他呼籲和平並譴責任何形式的戰爭是正當且理所當然的。」
梅洛尼是唯一一位出席川普2025年就職典禮的歐洲領袖，素來與川普關係密切。然而，川普如今可能反而成為一種負擔，因為有66%的義大利人對川普持負面看法。民調專家指出，梅洛尼與白宮的關係，可能是她上個月在司法改革公投中失利的因素之一。
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