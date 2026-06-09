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美國海關及邊境保衛局（CBP）局長 Rodney Scott 表示，前總統川普任內強力推動的美墨邊境牆，預計將在2027年底前全線完工。這項工程除了實體圍欄，還將結合電子監控系統，旨在全面防堵非法移民與毒品走私。

美國海關及邊境保衛局（CBP）局長 Rodney Scott 週二在華府一場活動中指出，這座由強化金屬樑組成的邊境牆，範圍預計從聖地牙哥延伸至墨西哥灣。除了大彎曲國家公園（Big Bend National Park）等地形險峻、人跡罕至的區域外，其餘地段都將設置屏障，主體工程預計於2027年底前完工。

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除了實體牆面，美方也計畫在2028年7月至8月間完成電子監控設備的安裝。針對德州長達1,900公里的里奧格蘭德河（Rio Grande）邊界，當局也將部署水上屏障與相關科技設備，建構完整的防禦體系。Scott 強調，除了少數經過評估後認為不需要的地段，整個邊境系統將包含二級屏障與監控技術。

儘管官方數據顯示非法移民與毒品販運已有所下降，但 Scott 坦言，單靠實體牆仍不足以完全杜絕犯罪活動。目前走私集團已開始利用地道、無人機（drones）等手段規避巡邏，甚至利用無人機監視執法人員動向並運送毒品。他指出，走私者會利用無人機沿著里奧格蘭德河拍攝巡邏員位置，這已成為他們的標準商業模式，這也讓邊境執法面臨更多挑戰。

原文出處：川普美墨邊境牆預計2027年底完工 搭配電子監控阻絕非法移民

本文由AI協作，經編輯審核後發布