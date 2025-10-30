川普美女發言人也喜歡！去了Olive Young IG曬「南韓美妝戰利品」

白宮發言人李維特在與川普的南韓之行曬出了許多在當地購買的「戰利品」。路透



美國總統川普在今（30）日與中國國家主席習近平在南韓舉行全球矚目的「川習會」，不過川普身邊年僅28歲的白宮發言人李維特也成為焦點，她今日在個人社群平台中，分享了這趟前往南韓搜刮的「戰利品」，引起關注。

根據李維特分享的照片，那些「戰利品」就是多達13款的韓國美妝，這些分別是goodal的青橘精華液、MEDIHEAL的面膜、Medicube的防曬乳與毛孔淨化棉片、VT Cosmetics的痘痘貼、Round Lab的防曬乳、Beauty of Joseon的卸妝油+潔顏乳+防曬乳、Torriden的精華液和Bring Green的舒緩乳霜。根據包裝袋的標籤，相當有可能是在知名的美妝連鎖店Olive Young購買的。

許多網友看到貼文，紛紛表示「都來到南韓了，怎麼能不去Olive Young」、「李維特免費幫Olive Young打廣告了」，也間接突顯南韓彩妝在國際間的知名度，連美國政府高層都不忘到店光顧。

李維特在IG上曬出了這趟南韓行購買的美妝用品。取自IG

