川普習近平通話 卓榮泰：維持現狀是世界共同注意的發展 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台北報導

日本首相高市早苗7日在國會上提出「台灣有事，就是日本有事」言論，導致中日關係緊張，中國國家主席習近平24日與美國總統川普通話，引發外界關注。行政院長卓榮泰今（25）日強調，中華民國台灣是主權獨立國家，2300萬人沒有回歸選項，維持現狀是大家共同的發展，中國沒辦法用任何情勢破壞現狀，這也是台灣要加強防衛能力的原因。

繼美中元首於韓國釜山會晤以來，習近平與川普又一次接觸通話，中國官媒《新華社》釋出文稿中，聲稱雙方提到台灣，並闡明立場，指台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分；然而，川普於社群平台的發文上，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品如大豆等貿易，並未提及台灣和中日緊張。

廣告 廣告

對於中美通話，卓榮泰說，注意到國際間重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。他說，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的。

卓榮泰說，維持現狀也是世界現在共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。

立委賴士葆認為，習近平講這種話不奇怪，顯見中國收回台灣決心，但習這樣講，川普卻沒有評論，才是弔詭地方，也擔憂台灣會不會被美國賣掉。

此外，立委馬文君則表示，針對此次中日衝突，周邊很多國家不願多表達意見，為維持區域和平穩定，兼顧台灣安全，政府應該謹言慎行。

關於高市首相言論，馬文君認為，很大目的還是為了日本本身，為推動日本整體軍事發展、國家防衛。例如在國內推動「安保三文件」、「非核三原則」修正，是因應地緣政治緊張情勢，希望軍隊正常化，解決自衛隊年齡偏高的問題，同時開放武器輸出、出售，而「非核三原則」修正也持續進行中。

馬文君指出，近期政府很多不必要的言論、動作，都可能引起不必要的紛爭，這跟示弱、妥協無關，政府及國安團隊需要有整體考量，思考應對亞洲區域安全，而台灣需要扮演什麼角色。

國安局副局長張元斌表示，高市首相針對「安保三文件」、「非核三原則」的修正，主要考量區域安全環境的改變，包括中國、俄羅斯、北韓的威脅迫近，關於安保三文件修正，日本未來將加強與美國更多的軍事合作，加強自衛隊作戰能力，國安局會持續關注。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

李中指地方財政困難需新版財劃法 盧秀燕：財政盈餘增將加強長照兒福

文山焚化爐超量收廚餘暫停進場？ 台中環保局：已恢復正常

【文章轉載請註明出處】