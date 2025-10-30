川普習近平釜山會談結束 歷時約一小時40分鐘

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天（30日）上午抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），兩人在鏡頭前握手寒暄，為高層會談揭開序幕。美中雙邊會談採閉門進行，於中午左右結束，歷時約一小時40分鐘。

這次峰會是繼2019年川習會後，美中兩國的領導人首次會面，預計雙方談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人可能談及台灣。

川習會30日登場，美國總統川普（Donald Trump，左）與中國國家主席習近平（右）在鏡頭前握手寒暄。（Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是川普展開第二任期以來，兩人首次面對面會晤。外界預期，雙方將就管理兩國經貿關係，達成一項架構性協議。

廣告 廣告

法新社報導，習近平在會談開始前向川普表示，「很高興見到你」。

川普開場表示，「很榮幸見到我的老朋友，非常卓越的、令人尊敬的中國國家主席習近平」。川普說，「我們對很多事情已經有一些討論，現在在很多地方有共識」。川普也強調與習近平長久以來關係很好，很榮幸雙方今天舉行會談，他預期與「強硬談判者」習近平的「會面將非常成功」。

接著輪到習近平開場，他一開頭就肯定川普對於區域和平的貢獻，包括加薩停火與柬泰停火，並表示中國願意與美國攜手促進和平。

習近平跟川普說，儘管兩國無法總是看法一致，但雙方應努力成為「夥伴與朋友」。習近平說：「中美可以共同承擔作為大國的責任，攜手為兩國及全世界的福祉做出更多偉大且具體的貢獻。」

在媒體被請出會議室後，川普與習近平的雙邊會談轉為閉門進行。

美國總統川普（右一）與中國國家主席習近平（左一）舉行雙邊會晤。（Photo by Andrew Harnik/Getty Images）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓時間今天中午12時50分（台灣時間上午11時50分）左右，兩位領袖握手後，一同離開金海國際機場旁的空軍基地。

川普和習近平會後走出室外時再次握手，路透社提到川普在習近平的耳邊，說了一些話。

美國總統川普與中國國家主席習近平會後走出室外時再次握手。（Photo by Andrew Harnik/Getty Images）

值得注意的是，川普自重返白宮展開第二任期以來，便對中國積極動用關稅手段，加上中國對稀土元素出口實施報復性限制，使得這場會面顯得格外迫切。雙方都意識到，誰也不希望冒著破壞世界經濟、進而危害本國利益的風險，延續貿易戰。

美聯社分析，儘管雙方語氣友好，川普與習近平仍可能發生衝突，因為兩國正在爭奪製造業主導權、發展人工智慧（AI）等新興科技，並試圖在全球事務上發揮影響力，例如俄烏戰爭局勢。川普先前表示，他不打算與習近平討論台灣安全等議題。

《華爾街日報》指出，即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年初訪問北京，習近平之後再回訪。對川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性地在明年穩定兩國關係。

韓聯社報導，習近平上午搭乘專機抵達釜山，展開三天訪問行程。習近平與川普舉行會談之後將前往慶州，於明天至11月1日出席亞太經濟合作會議（APEC），並於11月1日與南韓總統李在明舉行會談。

川普會後則搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回美國。

（責任主編：莊儱宇）