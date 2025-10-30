川普習近平釜山會談結束 歷時約一小時40分鐘
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天（30日）上午抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），兩人在鏡頭前握手寒暄，為高層會談揭開序幕。美中雙邊會談採閉門進行，於中午左右結束，歷時約一小時40分鐘。
這次峰會是繼2019年川習會後，美中兩國的領導人首次會面，預計雙方談及稀土、關稅、芬太尼，甚至是地緣政治問題，外界也關心兩人可能談及台灣。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是川普展開第二任期以來，兩人首次面對面會晤。外界預期，雙方將就管理兩國經貿關係，達成一項架構性協議。
法新社報導，習近平在會談開始前向川普表示，「很高興見到你」。
川普開場表示，「很榮幸見到我的老朋友，非常卓越的、令人尊敬的中國國家主席習近平」。川普說，「我們對很多事情已經有一些討論，現在在很多地方有共識」。川普也強調與習近平長久以來關係很好，很榮幸雙方今天舉行會談，他預期與「強硬談判者」習近平的「會面將非常成功」。
接著輪到習近平開場，他一開頭就肯定川普對於區域和平的貢獻，包括加薩停火與柬泰停火，並表示中國願意與美國攜手促進和平。
習近平跟川普說，儘管兩國無法總是看法一致，但雙方應努力成為「夥伴與朋友」。習近平說：「中美可以共同承擔作為大國的責任，攜手為兩國及全世界的福祉做出更多偉大且具體的貢獻。」
在媒體被請出會議室後，川普與習近平的雙邊會談轉為閉門進行。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓時間今天中午12時50分（台灣時間上午11時50分）左右，兩位領袖握手後，一同離開金海國際機場旁的空軍基地。
川普和習近平會後走出室外時再次握手，路透社提到川普在習近平的耳邊，說了一些話。
值得注意的是，川普自重返白宮展開第二任期以來，便對中國積極動用關稅手段，加上中國對稀土元素出口實施報復性限制，使得這場會面顯得格外迫切。雙方都意識到，誰也不希望冒著破壞世界經濟、進而危害本國利益的風險，延續貿易戰。
美聯社分析，儘管雙方語氣友好，川普與習近平仍可能發生衝突，因為兩國正在爭奪製造業主導權、發展人工智慧（AI）等新興科技，並試圖在全球事務上發揮影響力，例如俄烏戰爭局勢。川普先前表示，他不打算與習近平討論台灣安全等議題。
《華爾街日報》指出，即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年初訪問北京，習近平之後再回訪。對川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性地在明年穩定兩國關係。
韓聯社報導，習近平上午搭乘專機抵達釜山，展開三天訪問行程。習近平與川普舉行會談之後將前往慶州，於明天至11月1日出席亞太經濟合作會議（APEC），並於11月1日與南韓總統李在明舉行會談。
川普會後則搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回美國。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
川習會登場前 川普宣布︰已指示國防部立即展開核武測試
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）上午10時在南韓與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
台南「全糖市」連道路也是甜的？南鐵工程挖出清朝製糖遺物
台南暱稱「全糖市」，台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，不難想像當時製糖產業蓬勃，連道路也是甜的。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
里長罕見惹怒張善政！他狠酸：還在大罷免？
[NOWnews今日新聞]桃園市政府27日舉行「成功二橋」動土典禮，市長張善政到場致詞，未料，遇上當地忠義里長陳淑珮率里民拉布條抗議，怒批過程倉促、沒和地方溝通，疑似讓張善政罕見動怒，隔空喊話：「陳情...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陸籍配偶錢麗經營解放軍臉書粉專鼓吹武統 陸委會：已廢止台灣身分與戶籍
民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時指出，一名陸籍配偶錢麗在台經營臉書解放軍社團，鼓吹武統且多次檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾。陸委會副主委沈有忠表示，經相關部會討論，移民署已於8月25日廢止錢麗的台灣身分與戶籍，8月28日也已辦理戶籍廢止登記。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
川習會將登場 美官員：相信川普不會被迫表態反台獨
（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）全球矚目的川習會即將在韓國釜山登場。CNN報導，美國資深官員表示，有信心美國總統川普在會談中不會被迫表態反對台灣獨立，並強調，會談焦點在於中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」的問題。中央社 ・ 6 小時前
迎中國代表團？ 2台「紅旗」黑頭車駛入釜山機場管制區
美國總統川普和中國主席習近平，台灣時間10時將在南韓釜山金海國際機場見面，《鏡新聞》直擊，2輛掛有「紅旗」的中國黑頭車稍早駛入機場管制點，現場已有大批警力進駐。鏡新聞 ・ 5 小時前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 7 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
維他露、愛之味、全家搶著賣，「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？
標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。天下雜誌 ・ 4 小時前
法說業績報喜無用！外資唱衰降目標價 這家股價崩跌停
光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級並下修目標價至150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 3 小時前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 7 小時前
神扯！張宗憲早該驅逐出場被「聊天室」球迷提醒才發現！多打4分鐘還拿3分
體育中心／綜合報導TPBL職籃場上發生大烏龍！29日晚間在高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家的比賽中，夢想家球員張宗憲因為單場累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，早就應該被驅逐出場，不過包括聯盟、裁判、紀錄台、裁判和臨場技術委員竟然都沒有發現這件事情，讓張宗憲繼續在場上多打了4分4秒，最後還是經過直播「聊天室」球迷發現才將張宗憲緊急驅逐出場，但他在期間拿下的3分和數據都照算。FTV Sports ・ 5 小時前
大谷翔平連遭4次敬遠！外媒看不下去 道奇教頭苦笑：我也想取消這條規則
（記者石耀宇／綜合報導）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在世界大賽第5戰開打前出席賽前記者會 […]引新聞 ・ 2 小時前
獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 4 小時前
驚悚真相曝光！基隆中山隧道「長髮女鬼」抓到了 2女1男到案說明
本月26日晚間，基隆一名賴姓騎士，騎乘機車行經中山隧道時，赫然驚見「長髮女鬼」，嚇得他當場腿軟，事後還去廟裡拜拜，畫面被PO上臉書社團《靈異公社》，引發網友熱議。警方介入調查後，透過監視器發現，竟是3位民眾到場拍攝「萬聖節」素材，還將車輛違停在隧道內，昨（29日）已通知3人到案說明，並依法舉發。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前